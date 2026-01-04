Act de sabotaj al unei grupări de extrema stângă în Berlin, zeci de mii de case sunt afectate / „Au pus în mod deliberat în pericol vieți”

Excavator la locul unde a fost sabotat transportul de electricitate în Berlin. Foto: Sebastian Gollnow / AFP / Profimedia

Poliția din Berlin a spus că suspectează un grup de extremă stânga că este responsabil pentru un incendiu provocat sâmbătă, care a lăsat fără electricitate zeci de mii de gospodării din capitala germană, o situație care nu a fost rezolvată încă până duminică, potrivit France Presse.

Aproximativ 45.500 de gospodării au rămas fără energie electrică după incendierea mai multor cabluri electrice de înaltă tensiune pe un pod din apropierea unei centrale electrice din sud-vestul orașului.

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat duminică pentru AFP că revendicarea acestui act, publicată online de grupul de extremă stânga „Vulkangruppe” (Grupul Vulcan), este „plauzibilă”.

În acest comunicat, Grupul Vulcan afirmă că centrala din cartierul Lichterfelde a fost „sabotată cu succes”, precizând că „această acțiune viza economia combustibililor fosili, nu întreruperile de curent”.

Grupul Vulcan a mai revendicat un act de sabotaj într-o fabrică Tesla din apropierea Berlinului în martie 2024, unde au fost incendiate liniile electrice care alimentau complexul.

„Presupușii extremiști de stânga au pus în mod deliberat în pericol vieți, în special ale pacienților internați în spitale, precum și ale persoanelor în vârstă, copiilor și familiilor”, a scris pe X primarul Berlinului, Kai Wegner.

Potrivit autorităților orașului, majoritatea spitalelor și clinicilor afectate de pană au fost reconectate duminică, dar școlile afectate trebuie să rămână închise pentru moment.

Ministrul Economiei din cadrul guvernului regional al Berlinului, Franziska Giffey, a precizat că alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în aproximativ 10.000 de locuințe. Potrivit operatorului rețelei electrice a orașului, Stromnetz Berlin, va trebui însă să se aștepte până joi pentru a reconecta toți clienții, temperaturile scăzute încetinind reparațiile cablurilor.

Autoritățile au suspectat, de asemenea, un act criminal atunci când un incendiu a afectat stâlpii electrici din Berlin în septembrie, provocând o întrerupere importantă a alimentării cu energie electrică. Un grup care se declara antimilitarist și-a asumat responsabilitatea pentru incendiu pe internet.

Germania se află în stare de alertă maximă față de activitățile de sabotaj care vizează infrastructura sa, inclusiv din partea unor actori străini, precum Rusia.