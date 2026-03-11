Trump, cel mai nou anunț despre războiul din Iran: „Practic nu mai este nimic de atacat”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri, pentru publicația americană Axios, că „practic nu mai este nimic de atacat” în Iran și că războiul cu Republica Islamică se va termina „în curând”, scriu Reuters și AFP.

„Mici detalii (au mai rămas, n.r.)… De îndată ce voi dori să se termine, se va termina”, a mai spus președintele american pentru Axios, în cadrul unui scurt interviu oferit prin telefon, la scurt timp după ce ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a spus că ofensiva condusă în comun de Israel și SUA împotriva Iranului, începută pe 28 februarie, va continua „fără limită de timp”.

Chiar dacă Trump semnalează public că operațiunea militară și-a atins în mare parte obiectivele, oficialii americani și israelieni afirmă că nu există nicio directivă internă cu privire la momentul în care luptele s-ar putea opri.

Oficialii israelieni și americani spun că se pregătesc pentru cel puțin încă două săptămâni de atacuri în Iran.

Marți, SUA au primit informații care sugerează că Iranul a început să amplaseze mine în Strâmtoarea Ormuz – unul dintre cele mai importante puncte de control pentru aprovizionarea cu petrol a pieței mondiale, prin care trec aproximativ 20% din livrările la nivel global.

Oficialii spun că nu este clar câte mine a amplasat Iranul, dar se estimează că numărul acestora este foarte mic.

Trump a confirmat pentru Axios că atacurile americane efectuate marți au distrus 16 nave de amplasare a minelor și au perturbat planurile Iranului.

Comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper, a declarat miercuri, într-un mesaj video, că misiunea armatei americane este de a elimina capacitatea Iranului de a-și proiecta puterea și de a hărțui navele din strâmtoare.

„Forțele americane continuă să exercite o putere de luptă devastatoare împotriva regimului iranian. Puterea de luptă a SUA crește, iar cea a Iranului scade”, a spus Cooper, adăugând că atacurile cu rachete și drone iraniene au scăzut drastic.

„Războiul merge foarte bine. Suntem cu mult înaintea programului. Am provocat mai multe daune decât credeam că este posibil, chiar și pentru perioada estimată inițial, de șase săptămâni”, a declarat Trump pentru Axios.

Liderul de la Casa Albă a mai susținut că ostilitatea Iranului se extinde dincolo de Israel și SUA, la statele din Golf din întreaga regiune.

„Ei urmăreau restul Orientului Mijlociu. Plătesc pentru 47 de ani de moarte și distrugere pe care le-au provocat. Aceasta este răzbunarea. Nu vor scăpa atât de ușor”, a declarat Trump.

Anunțul Israelului

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat miercuri că ofensiva militară lansată în comun de Statele Unite și Israel împotriva Iranului va continua „fără limită de timp” până când toate obiectivele vor fi atinse, subliniind că aceasta a provocat pierderi grele forțelor iraniene.

„Această operațiune va continua fără limită de timp, atât timp cât este necesar, până când ne vom atinge toate obiectivele și vom decide rezultatul campaniei”, a declarat ministrul în timpul unei întâlniri cu oficiali militari israelieni, potrivit agențiilor internaționale de presă, citate de Agerpres.

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis într-un atac israelian la Teheran, în prima zi a războiului.

„Conducerea iraniană care a supraviețuit fuge precum șoarecii în tuneluri, la fel ca și conducerea Hamas în Gaza”, a adăugat Katz.

El a declarat că bombardamentele israeliano-americane vor continua să vizeze „țintele strategice ale acestui regim de la Teheran și din întreg Iranul, zi de zi, țintă după țintă”.