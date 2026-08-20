Act de sabotaj la o fabrică ce trimite roboți militari Ucrainei. Letonia arată acuzat Moscova

Incendiul declanşat în urma unui prezumtiv atac la Milrem Robotics, o companie estonă ce fabrică sisteme terestre robotizate care sunt vândute Ucrainei, a fost un act de război hibrid din partea Rusiei. a declarat joi premierul leton Andris Kulbergs, informează EFE, preluată de Agerpres.

Kulbergs a făcut această declaraţie într-o conferinţă de presă comună cu omologul său lituanian, Mindaugas Sinkevicius, la scurt timp după ce Serviciul de Securitate a Statului din Letonia (VDD) a anunţat că anchetează trei cetăţeni letoni suspectaţi că ar fi încercat să incendieze fabrica din Estonia în noaptea de 15 august.

„VDD a reţinut doi letoni suspecţi în data de 17 august şi un altul pe 18 august. Toţi suspecţii se află în arest preventiv”, a indicat Serviciul de Securitate într-un comunicat.

Potrivit lui Kulbergs, agenţiile de securitate din cele trei ţări baltice – Letonia, Estonia şi Lituania – colaborează strâns pentru a preveni acte de sabotaj şi alte acte de „război hibrid” orchestrate de Rusia, căreia „nu îi place că ajutăm Ucraina”.

Referitor la atacul împotriva Milrem Robotics, prim-ministrul leton a sugerat că acesta s-ar fi produs, probabil, deoarece compania nu a respectat instrucţiunile serviciilor de securitate sau nu a fost suficient de vigilentă.

Potrivit presei estone, incendiul nu a ajuns să perturbe producţia de vehicule terestre robotizate şi nici a altor articole fabricate la acele instalaţii.

În cadrul conferinţei de presă, cei doi şefi de guverne au abordat şi eforturile de reducere a „migraţiei secundare” provocate de tranzitul migranţilor ilegali care traversează din Belarus în Letonia şi trec prin Lituania în drumul lor spre alte ţări europene.

Sinkevicius a declarat că fluxul de migranţi care sosesc în Lituania a scăzut semnificativ de când ţara sa împreună cu Letonia au lansat o operaţiune comună menită să prevină trecerile ilegale, despre care a spus că sunt orchestrate de Belarus ca formă de război hibrid.