BREAKING „O operațiune de sabotaj a Rusiei”, dejucată de SRI. Colete cu dispozitive incendiare, depuse la sediul Nova Post din București

România și Polonia au reținut opt persoane suspectate că plănuiau acte de sabotaj în numele Rusiei, au anunțat marți autoritățile de la Varșovia, trei dintre arestări având legătură cu un presupus nou plan de trimitere de colete explozive – de data aceasta către Ucraina, transmite marți agenția Reuters.

Oficiali europeni au acuzat anterior Rusia de plasarea unor colete explozive transportate în Europa de companiile DHL și DPD, într-o acțiune coordonată din 2024 pe care serviciile de securitate au descris-o drept o „probă” pentru un complot rusesc de a provoca explozii la bordul unor zboruri de marfă către Statele Unite.

Polonia afirmă că a fost ținta unor tactici precum incendieri și atacuri cibernetice, în cadrul unui „război hibrid” purtat de Rusia pentru a destabiliza țările care sprijină Kievul în războiul declanșat de Moscova împotriva Ucrainei. Kremlinul a respins aceste acuzații.

„Informațiile preliminare arată că aceștia au creat un fel de rută pentru a trimite explozibili prin Polonia și România către Ucraina”, a declarat Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al Coordonatorului Serviciilor Speciale de la Varșovia, în fața jurnaliștilor.

„Unul dintre ei, un ucrainean de 21 de ani, a fost reținut aici, în Polonia, lângă Varșovia. Colegii săi, care se deplasau spre România, au fost reținuți de serviciile speciale române la București”, a adăugat el.

Ce spune SRI despre rețeaua de sabotori

Serviciul Român de Informații notează într-un comunicat publicat marți că, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, „precum și cu servicii partenere externe”, a prevenit comiterea „unei noi operațiuni de sabotaj pe teritoriul național”, cu implicarea a doi cetățeni ucraineni, „aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse”.

Potrivit SRI, scopul acestora a fost distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București.

Nova Post este o companie care oferă servicii de curierat între țările UE și Ucraina, potrivit descrierii de pe site-ul său oficial. Compania are reprezentanțe în 13 țări europene. În Bucureștiu, sediul său se află pe B-dul. Unirii, 47A. Are însă puncte de ridicare în mai multe locuri din Capitală.

SRI afirmă că în intervalul 14-15 octombrie 2025 a identificat și monitorizat doi cetățeni ucraineni care:

au accesat teritoriul național dinspre Polonia spre București;

au depus la sediul NOVA POST din București două colete care conțineau dispozitive incendiare cu inițiere de la distanță, confecționate artizanal, disimulate în căști audio și piese auto, respectiv componente de monitorizare a locației prin GPS.

Sediul Nova Post se află pe Bulevardul Unirii din București, FOTO: Google Images

Un „modus operani complex” al sabotorilor

„Angrenarea echipelor proprii și a resurselor specializate a permis identificarea imediată a coletelor incendiare, dezamorsarea acestora și prevenirea inițierii intenționate sau accidentale a dispozitivelor”, notează Serviciul Român de Informații.

Acesta precizează că, în prezent, organele judiciare, poliția și autoritățile cu atribuții în domeniul securității naționale derulează investigații privind acțiunile celor doi cetățeni ucraineni.

„Expertiza preliminară relevă un modus operandi complex: utilizarea de substanțe incendiare (termit și nitrat de bariu), disimularea acestora cu posibilitatea inițierii lor de la distanță, respectiv adoptarea de către cei doi cetățeni ucraineni a unor măsuri de autoprotecție specifice serviciilor de informații”, mai afirmă SRI.

Datele obținute confirmă afilierea celor doi cetățeni ucraineni la o rețea extinsă de sabotori vizând țări europene, controlată de serviciile secrete ruse. Acțiunile acestora se încadrează în același tipar operațional care vizează infrastructura extinsă a companiei NOVA POST – cea mai mare companie privată de curierat ucraineană.

Știre în curs de actualizare.