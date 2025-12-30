Acțiunile europene continuă marșul spre noi maxime / „Ne așteptăm la o performanță la fel de puternică în 2026”

Bursele europene și-a continuat marți să evoluțiile record, acțiunile bancare și cele din sectorul materiilor prime fiind în fruntea valului care le-au dus spre noi maxime, deși mișcările pieței au rămas moderate pe fondul volumelor reduse de tranzacționare de sfârșit de an, notează Reuters.

Indicele paneuropean STOXX 600 a crescut cu 0,4% la 591,5 puncte în jurul orei publicării acestei știri, apropiindu-se tot mai mult de pragul de 600 de puncte.

Pe măsură ce 2025 se apropie de final, indicele este pe cale să înregistreze cea mai puternică performanță anuală de după 2021, susținut de o combinație de rate ale dobânzii în scădere, angajamentul Germaniei față de expansiunea fiscală și diversificarea investitorilor față de acțiunile tehnologice americane.

„Starea actuală a pieței este foarte puternică și pozitivă pentru acțiunile europene și ne așteptăm la o performanță la fel de puternică în 2026, în special pentru acțiunile din sectorul apărării și băncile europene”, a declarat Kathleen Brooks, director de cercetare la XTB.

„Rally-ul tipic de după Crăciun a fost mai slab anul acesta, dar numai pentru că am avut oricum câștiguri foarte puternice în 2025”, a adăugat ea

Marți, sectorul bancar a crescut cu 1,2%, în timp ce sectorul aerospațial și al apărării a avansat cu 0,3%.

Indicele apărării a tot urcat la niveluri record în acest an și, în ciuda scăderilor din octombrie, este pe cale să înregistreze cea mai mare creștere anuală de după 1996, alimentată de promisiunile de creștere a cheltuielilor pentru apărare în toată Europa.

Acțiunile din sectorul resurselor de bază au condus creșterile din STOXX 600, cu o creștere de 1,4%, pe fondul stabilizării argintului și aurului după o scădere bruscă de la nivelurile record.

În același timp, acțiunile din sectorul energetic au crescut cu 0,3%. Prețurile petrolului au urcat cu peste 2% în sesiunea anterioară, după ce Rusia a acuzat Ucraina că a atacat reședința președintelui Vladimir Putin, iar investitorii au căutat clarificări cu privire la negocierile de pace din Ucraina.

Sectorul tehnologic a urcat marți a crescut cu 0,3%.

Pe de altă parte, acțiunile din sectorul sănătății și al alimentelor și băuturilor au înregistrat cele mai mari scăderi, cu 0,2% și, respectiv, 0,3%.

Multe burse europene vor fi închise miercuri, în timp ce altele, inclusiv Londra și Paris, vor funcționa în sesiuni scurtee înainte de Anul Nou.

Foto: DreamsTime.com