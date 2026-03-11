VIDEO George Simion respinge categoric decizia „luată pe genunchi” de CSAT: „Afectează destinul unei națiuni”

Președintele AUR, George Simion, susține că decizia Consiliului Suprem de Apărare a Țării de a încuviința solicitarea SUA privind amplasarea în România de avioane americane de realimentare, echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare a fost „luată pe genunchi” și „afecteză destinul unei națiuni”.

În discursul de miercuri din plenul Parlamentului, Simion a susținut că „jurământul de credință” al AUR „a fost și este față de poporul român, și nu față de vreo altă entitate”.

„Alegem să rămânem loiali acestui jurământ și anunțăm că nu putem vota și nu ne dăm acordul pentru scrisorile și garanțiile lui Nicușor Dan, venite de la domnul Grindeanu și din alte părți insalubre ale politicii românești. Nu avem garanția că scopul și că intențiile sunt doar defensive, nu avem garanția că cineva va apăra aceste baze militare, nu știm câți soldați rămân și nu știm multe alte lucruri”, a declarat liderul AUR.

El a spus că „doar 64 de parlamentari au consultat acel document clasificat” trimis de Cotroceni în Parlamentul României.

„Avem răspunderea față de poporul român ca niciun cetățean să nu fie supus riscurilor. Astăzi, este Ziua Europeană a Comemorării Victimelor Terorismului. Analiza de risc asupra României din partea unui regim terorist, al mulahilor și ayatollahilor, trebuie făcută urgent. România trebuie să rămână o țară sigură”, a adăugat Simion.

Mesajul liderului AUR pentru ambasadorul SUA

George Simion a spus că AUR „prețuiește” parteneriatul strategic cu SUA, dar are „datoria și responsabilitatea de a feri românii de război”.

„Fiecare român contează. Nu trebuie să alarmăm inutil cetățenii țării, însă avem datoria să le spunem adevărul și nu le putem garanta că în momentul acesta nu există riscuri de securitate pentru ei”, a continuat el.

Liderul AUR i-a adresat ambasadorului SUA din România un mesaj, parafrazând un vers de-ale lui Mihai Eminescu din Scrisoarea a III-a.

„Cât suntem încă pe pace, vă spunem «Bine-ați venit!». Poporul român este un popor iubitor de Dumnezeu și de pace. Relația noastră cu Statele Unite este una existențială. Bunicii și părinții noștri, domnule ambasador, și-au pus speranța în America și în momentul ocupației sovietice, și în momentul Revoluției Române din 1989. Acum vrem să știm ce votăm”, a mai declarat liderul AUR, George Simion.