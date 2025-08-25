Acțiunile unei companii s-au prăbușit după ce Trump i-a blocat investiția aproape terminată, în cel mai mic stat american / Analiștii bursieri se declară șocați

Orsted a anunțat luni că va continua planul de strângere de capital, după ce administrația Trump a ordonat dezvoltatorului de parcuri eoliene offshore să oprească construcția unui proiect aproape finalizat în apele de lângă cel mai mic stat american, Rhode Island, ceea ce a dus la o scădere de 17% a acțiunilor companiei, potrivit

Compania, deținută în proporție de 50,1% de statul danez, a spus la începutul acestei luni că va încerca să-și consolideze finanțele printr-o emisiune de acțiuni de urgență în valoare de 9,4 miliarde de dolari.

„Emisiunea de acțiuni planificată a fost dimensionată pentru a asigura consolidarea necesară a structurii de capital a Orsted pentru a-și executa planul de afaceri, chiar și luând în considerare impactul acestei incertitudini asupra portofoliului eolian offshore al Orsted din SUA”, se arată într-un comunicat.

Biroul de gestionare a energiei oceanice (BOEM) al administrației Trump a publicat vineri seara ordinul de oprire a lucrărilor, forțând suspendarea unui proiect care era finalizat în proporție de 80%, cu 45 din cele 65 de turbine eoliene instalate.

Momentul opririi proiectului Revolution Wind din largul Rhode Island a fost deosebit de dăunător pentru Orsted, care anunțase la începutul acestei luni un plan de strângere a 60 de miliarde de coroane daneze (9,42 miliarde de dolari) prin intermediul unei emisiuni de acțiuni preferențiale.

Analiștii de pe burse sunt șocați

Acțiunile Orsted, care scăzuseră deja cu 30% după anunțarea planului companiei pe 11 august, au scăzut cu până la 17% la începutul tranzacționării de luni.

„Este un obstacol uriaș în ceea ce privește strângerea de capital”, a declarat pentru Reuters analistul Sydbank, Jacob Pedersen, adăugând că este „șocat”.

Analistul AlphaValue, Pierre-Alexandre Ramondenc, a declarat că măsura luată de SUA ar putea pune în pericol succesul emisiunii de drepturi.

„Vestea a venit ca un șoc major și echivalează cu nimic mai puțin decât o luare de ostatici politică de către administrația SUA, având în vedere stadiul avansat al proiectului”, a declarat Ramondenc.

În prima sa zi de mandat, în ianuarie, președintele Donald Trump a suspendat noile concesionări offshore pentru energie eoliană, în așteptarea evaluării ecologice și economice a proiectelor. Trump a criticat în repetate rânduri energia eoliană, calificând-o ca fiind urâtă, nesigură și costisitoare.