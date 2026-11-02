Activiștii Greenpeace creează o „barieră de bolovani” în Marea Nordului

Activiștii Greenpeace au scufundat bolovani în Marea Nordului pentru a agăța plasele de pescuit ale navelor de mari dimensiuni care pescuiesc într-o arie marină protejată, relatează The Guardian.

Activiștii aflați la bordul navei Greenpeace „Arctic Sunrise” au scufundat pietrele uriașe pentru a forma o barieră subacvatică în jurul ariei marine protejate (AMP) din sudul Mării Nordului – aria marină protejată în care se practică cel mai intens pescuitul cu traulere de fund din Regatul Unit.

Sudul Mării Nordului este o zonă de importanță pentru marsuinii comuni, găzduind aproape 20% din populația acestei specii din Marea Nordului, aferentă Regatului Unit. Cu toate acestea, în pofida statutului său de arie marină protejată, în cea mai mare parte a acesteia nu există restricții privind pescuitul. Traulere de fund, nave care practică dragajul și alte ambarcațiuni de pescuit industrial exploatează intensiv zona în fiecare zi.

În 2025, traulerele de fund au înregistrat peste 37.200 de ore de pescuit în interiorul zonei protejate, o activitate comparabilă cu „trecerea unui buldozer printr-un parc național de o valoare inestimabilă”, susține Greenpeace UK.

„Nave uriașe cutreieră marea zi după zi, lăsând-o fără pește și ucigând viețuitoare sălbatice prețioase, precum marsuinii, rechinii și păsările marine”, a declarat Will McCallum, director executiv al organizației pentru drepturile animalelor. „Cu nava noastră și cu o mișcare întreagă în spatele nostru, facem ceea ce guvernul nu face: ne protejăm mările”, a adăugat el.

Ce suprafață ar acoperi „bariera de bolovani” creată de Greenpeace în Marea Nordului

Greenpeace UK afirmă că bariera de bolovani a blocat accesul traulerelor de fund la o suprafață de 116 km² din aria marină protejată din sudul Mării Nordului. Nava „Arctic Sunrise” va patrula în zonă în zilele următoare pentru a descuraja și alte forme de pescuit industrial. Activiștii au declarat zona un „parc oceanic”, în spiritul parcurilor naționale ale Marii Britanii.

Aria marină protejată din sudul Mării Nordului se întinde de-a lungul coastei de est a Angliei, de la nord de bancul de nisip „Dogger Bank” până la strâmtoarea Dover, în sud. Scopul său este protejarea populațiilor de marsuini, inclusiv prin asigurarea „menținerii disponibilității hranei”. Activiștii Greenpeace UK susțin că pescuitul intensiv din zonă contravine acestui obiectiv.

„Am anunțat în iunie că, dacă guvernul nu va lua măsuri în curând, Greenpeace UK va recurge la acțiuni directe”, a declarat McCallum.

Acțiunea a coincis cu premiera în Marea Britanie a documentarului „Blue Planet III”, cea mai recentă producție BBC dedicată vieții sălbatice, narată de David Attenborough, care se concentrează asupra oceanelor și a amenințărilor provocate de activitatea umană la care acestea sunt expuse.