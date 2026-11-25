O prominentă organizație sindicală a lucrătorilor din industria cinematografică de la Bollywood i-a cerut guvernului premierului Narendra Modi să interzică difuzarea în India a unui viitor serial Netflix produs în Pakistan, solicitând totodată adoptarea unei legi care să interzică prezentarea în țară a conținutului provenit din statul vecin considerat în mod tradițional un inamic, relatează Reuters.

Prima parte a serialului „Jo Bachay Hain Sang Samait Lo” („Toată dragostea pe care o poartă inimile noastre”) ar urma să fie lansată pe Netflix în data de 4 decembrie și reprezintă primul serial în limba urdu al gigantului mondial de streaming. În distribuție se regăsesc mai mulți actori pakistanezi de prim rang.

„Nicio figură, nicio voce și nicio poveste pakistaneză nu își au locul pe ecranele din India”, a transmis marți seara Asociația Tuturor Lucrătorilor din Cinematografie din India (AICWA), un sindicat al angajaților din industria filmului. Mesajul a fost transmis într-o scrisoare adresată premierului Modi.

Netflix și un purtător de cuvânt al premierului indian nu au răspuns imediat solicitării agenției Reuters de a comenta situația.

New Delhi acuză Islamabadul de zeci de ani că sprijină, încurajează și organizează atacuri violente comise de grupări militante islamiste pe teritoriul Indiei. Printre acestea se numără și atacul de anul trecut asupra unor turiști hinduși în Kashmirul indian, soldat cu moartea a 26 de persoane și care a dus la cele mai grave confruntări dintre cele două țări din ultimii ani. Pakistanul respinge acuzațiile Indiei.

Tensiuni legate și de producțiile celorlalte platforme de streaming, nu doar cele ale Netflix

După aceste confruntări, India a cerut tuturor platformelor de streaming să nu mai difuzeze producții pakistaneze, multe dintre acestea bucurându-se de o popularitate considerabilă în rândul publicului indian. AICWA a declarat că Netflix ar încălca recomandarea autorităților dacă ar difuza serialul.

Conținutul pakistanez nu este difuzat pe platformele de streaming din India, deși mai multe seriale sunt disponibile pe YouTube.

AICWA, care se autodefinește drept cel mai mare sindicat al lucrătorilor din industria cinematografică, a acuzat în scrisoarea sa că mai mulți actori din distribuția serialului pakistanez au făcut declarații împotriva Indiei în perioadele de tensiune dintre cele două țări.

„Am solicitat, de asemenea, adoptarea unei legi ferme și permanente, care să prevadă cele mai severe sancțiuni, și facem apel la Netflix India și la toate platformele OTT să nu difuzeze niciodată conținut pakistanez în India”, se arată în comunicat.

Filme și seriale noi în streaming, FOTO: Shutterstock

India este o piață importantă pentru Netflix

India reprezintă o piață majoră pentru Netflix, cu aproximativ 20 de milioane de utilizatori.

În plus, baza de utilizatori este în creștere, în special în rândul tinerilor care au acces la internet la prețuri reduse.

Serialul „Jo Bachay Hain Sang Samait Lo” se bazează pe un roman al scriitoarei pakistaneze Farhat Ishtiaq.

Acesta este descris de Netflix drept o poveste despre șase cupluri și modul în care acestea descoperă iubirea. În distribuție se află Fawad Khan, Sanam Saeed, Mahira Khan și alți actori foarte cunoscuți în Pakistan.