Actorul Cuzin Toma din „Las Fierbinți”, reținut de polițiști pentru 24 de ore

Actorul a condus cu permisul suspendat, a provocat un accident și a fost depistat pozitiv la un test anti-drog, scrie Digi 24.

Toma Cuzin a fost reținut de polițiști după ce a fost implicat într-un accident auto în Teleorman. Oamenii legi au constatat că acesta nu păstrase distanța regulamentară față de mașina din fața sa, dar ulterior au descoperit că actorul avea și permisul suspendat.

Ulterior, a fost supus unui Drug-test, care a ieșit pozitiv. Toma, 49 de ani, a fost dus la spital pentru recoltarea de probe și urmează să fie adus în fața instanței.

A fost condamnat cu amânarea pedepsei

Cuzin Toma mai fusese depistat în trafic de polițiști și a ieșit pozitiv la consumul de substanțe interzise. În 2022, el a fost condamnat la un an de închisoare după cum relata Adevărul, după ce a fost prins în 2018 conducând fără carnet, băut și după ce a luat cocaină. Decizia de condamnare a fost una cu amânare a pedepsei pe durata termenului de supraveghere de 2 ani.

Cuzin Toma este extrem de cunoscut pentru rolul „Firicel” din serialul „Las Fierbinți” de la PRO TV.