Actorul pe care un celebru serial HBO l-a făcut multimilionar afirmă că încă lucrează și 16 ore pe zi: „Nu am un program clasic”

Actorul Kunal Nayyar are o viață pe care mulți ar descrie-o drept un vis. A obținut rolul care i-a lansat cariera, cel al lui Rajesh Koothrappali din serialul „The Big Bang Theory”, la doar 26 de ani, a ajuns aproape peste noapte o celebritate mondială și a ajuns să câștige în jur de un milion de dolari pe episod în perioada de vârf a succesului seriei HBO, devenind totodată unul dintre cei mai bine plătiți actori de televiziune din toate timpurile, scrie revista Fortune.

Astăzi, actorul, producătorul și antreprenorul în vârstă de 44 de ani are o avere estimată la 45 de milioane de dolari și un CV care include locuri de muncă în film, televiziune, publishing și tehnologie. Dar nimic din toate acestea nu l-a ferit de zile dificile.

Actorul britanico-indian are o serie de inițiative pe numele său, printre care studioul Good Karma Productions și, mai recent, o aplicație de stocare a documentelor numită IQ121. De asemenea, continuă să joace, cel mai recent fiind protagonist în filmul „Christmas Karma” de anul trecut.

„Nu am un program clasic de la [ora] nouă-la-cinci, așa că e diferit. Când filmez, sunt practic sclavul programului meu”, spune Nayyar. „Zilele acestea pot ajunge la 16 ore de muncă, cu pauze de doar șase ore între filmări”.

Asta înseamnă că uneori are doar șase ore pentru somn și odihnă înainte de următoarea oră de chemare pe platou. De aceea, chiar și atunci când nu lucrează, respectă o rutină disciplinată. „Altfel, e ușor să dormi toată ziua sau, mai degrabă, să stai toată ziua fără să faci nimic, pentru că ești epuizat după filmări”, spune el.

Kunal Nayyar, fotografiat la premiera filmului său de anul trecut, FOTO: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Actorul a povestit și cum arată o zi în care nu e solicitat la maximum cu munca

5:30 dimineața – Trezirea

„Nu fac nimic în prima oră, o oră și jumătate”, a explicat Nayyar într-un interviu pentru revista Fortune. „Beau cafea. Stau pe terasă, îmi verific telefonul, poate vorbesc cu familia. Dar chiar nu fac nimic. Nu intru în modul de lucru. Merg la sală, mă întorc și probabil îmi încep ziua de muncă pe la 9:30”.

După-amiaza – Timp de „reîncărcare”

„Am un program de lucru foarte ciudat: după-amiaza nu fac nimic, am nevoie de acel timp ca să mă reîncarc”, spune Nayyar. În zilele în care nu filmează, își programează ultima întâlnire la 14:30, apoi se odihnește de la 15:00 până la 17:00. „Încerc să nu fac nimic”, subliniază el. „Dacă pot trage un pui de somn, o fac. Iar după ora 17:00 sunt din nou în priză”.

Pe platou, este la fel de atent în a-și proteja concentrarea. În loc să stea pe telefon între duble, Nayyar aduce cu el o carte, de multe ori alegând ceva ce personajul său ar putea citi, pentru a rămâne în starea potrivită.

17:00 – Relaxare

Seara, dacă Nayyar nu lucrează, își face timp să se vadă cu un prieten. În loc să încerce să înghesuie întâlniri în agende, îi sună pur și simplu sau îi invită la el pentru o ceașcă de ceai. Altfel, petrece timp de relaxare pe terasa sa: „Cu câinele meu, în liniște, poate uitându-mă la sport – îmi place să urmăresc golf, NFL, EFL. Mă liniștește foarte mult”.

19:30 – Cina

„Îmi place să iau cina acasă în timpul săptămânii, indiferent de situație”. Gătește pentru el? Nu.

21:45 – „Sunt în pat.”

Nayyar respectă o oră strictă de culcare, cu scopul de a adormi cel târziu la 22:30 și are o rutină zilnică de relaxare care să se asigure că acest lucru se întâmplă. „Când stau întins în pat, las telefonul deoparte și, chiar înainte să adorm, îmi place să devin complet tăcut. Nu încerc să mă gândesc la ziua de mâine sau la altceva. Pur și simplu intru în liniște totală până adorm”, a povestit el.