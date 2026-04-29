Actorul Sam Neill spune că o terapie revoluționară l-a vindecat de cancer: „Eram pe ducă”

Actorul Sam Neill, unul dintre protagoniștii celebrelor filme „Jurassic Park”, a dezvăluit că s-a vindecat de cancer după o luptă de aproape cinci ani despre care afirmă că l-a dus la un moment dat aproape de moarte, relatează revista Variety.

„Am trăit cu un anumit tip de limfom în jur de cinci ani și am urmat chimioterapie – o experiență destul de neplăcută – dar aceasta m-a ținut în viață”, a declarat actorul acum în vârstă de 78 de ani pentru postul 7News din Australia, țara sa adoptivă.

El a povestit că, la un moment dat, după ce chimioterapia a încetat să mai funcționeze, „nu mai aveam soluții și părea că eram pe ducă”. „Evident, nu era deloc ideal”, a glumit actorul veteran.

Neill a dezvăluit însă că acum este vindecat de cancer, după ce a urmat un tratament de ultimă generație, care modifică genetic celulele sanguine.

„Tocmai am făcut un control și nu mai există cancer în corpul meu – este un lucru extraordinar”, a spus el. „Sunt foarte, foarte entuziasmat că acest lucru este posibil”, a subliniat acesta, adăugând că plănuiește chiar să revină pe marile ecrane.

Sam Neill, alături de Jeff Goldblum și Laura Dern într-o secvență din filmul „Jurassic World Dominion”, FOTO: LMK / Landmark / Profimedia

Ultimul film în care a putut fi văzut Sam Neill a apărut în 2023

„Este timpul să mai fac un film”, a afirmat Sam Neill în condițiile în care nu a mai jucat în niciun lungmetraj nou din 2023. El a fost însă actor de voce pentru filmul de animație „The Fox” lansat anul trecut.

În prezent, el militează pentru adoptarea pe scară largă în Australia a terapiei CAR-T, pe care a urmat-o și el.

Potrivit MedLife, aceasta este deja folosită pentru unele tipuri de cancer, în special limfoame și leucemii. Aceasta implică recoltarea propriilor limfocite T, modificarea lor genetică în laborator pentru a recunoaște și ataca celulele canceroase și apoi reintroducerea lor în organism.

„Este un tratament inovator, aflat sub control strict, disponibil doar în centre specializate, dar care deschide perspective promițătoare pentru multe afecțiuni hematologice”, subliniază sursa citată.

Actorul a spus că nu s-a temut de moarte în timpul luptei cu cancerul

Neill a făcut public diagnosticul său cu cancer în 2023, după ce fusese diagnosticat în timpul campaniei de promovare pentru filmul „Jurassic World Dominion” apărut în anul precedent.

El nu a jucat în „Jurassic World Rebirth”, lungmetrajul de anul trecut care a „resetat” franciza cu o distribuție de actori noi.

„Nu mi-e frică să mor, dar m-ar enerva”, spunea Neill după ce și-a dezvăluit diagnosticul. „Pentru că mi-ar plăcea încă un deceniu sau două, știți?”, a spus el într-un interviu.

„Am construit toate aceste terase minunate, avem acești măslini și chiparoși. Vreau să fiu aici să le văd cum se maturizează. Și am nepoții mei minunați – vreau să-i văd crescând. Cât despre moarte? Nu-mi pasă deloc”, a mai spus el.