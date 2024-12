VIDEO Actorul Șerban Pavlu: „Noi strigăm libertate. Am crezut că oamenii pe care i-am văzut întinși morți lângă trotuarele Bucureștiului au murit pentru această libertate”

Prezent la manifestația care are loc, joi, în Piața Universității din București, actorul Șerban Pavlu a vorbit despre dorința lui ca România să continue „drumul spre democrație”. El și-a exprimat teama că românii ar putea pierde libertatea pe care au câștigat-o în urmă cu 35 de ani.

„Mi-e teamă să aflu de ce se strigă acum libertate. Asta m-a uimit cel mai tare, că mulțimea asta strigă libertate. Noi strigăm libertate. Am crezut că oamenii pe care i-am văzut întinși morți lângă trotuarele Bucureștiului au murit pentru această libertate. Nu pot să cred că există nici măcar umbra unei îndoieli că această libertate ne-ar putea fi amenințată”, a spus Pavlu reporterilor.

El a vorbit și despre diferențele pe care le vede între candidații la prezidențiale, Elena Lasconi sau Călin Georgescu. „Nu știu dacă doamna Lasconi este cel mai bun candidat la președinție. Știu însă sigur că drumul pe care va merge, cu bune și cu rele, este drumul spre democrație. Nu sunt sigur că același lucru se va întâmpla în cealaltă situație”.

Actorul a susținut că, deși nu „are o dovadă” că Georgescu este plătit de ruși, „dacă se va deschide puțin ușa către ei, se va profita de lucrul ăsta și de asta mi-e frică și de asta sunt aici”.

Îndemn pentru românii indeciși să voteze

Întrebat de jurnaliști ce își dorește el pentru România, Pavlu a răspuns că vrea o țară care să meargă „pe drumul pluripartidismului, al alegerilor libere. Eu am trăit o parte din viață într-un regim politic în care lucrurile astea erau imposibile. Și am senzația că toate lucrurile astea se pot pierde în jumătate de an și nu se poate”.

El a făcut apel și la românii nehotărâți încă să iasă la vot duminică, pe 8 decembrie. „Nu stați acasă. Nu e un moment în care să ne putem permite luxul indiferenței. Haideți să mergem mai departe pe drumul democrației, care este greu, dar singurul cu adevărat de viitor, restul este întuneric”, a conchis el.

Mii de oameni protestează, joi, în Piața Universității din București, pentru democrație și un parcurs european al României. Printre manifestanți se află și Oana Pellea, Victor Rebengiuc, Mariana Mihuț, Marius Manole, Mihai Călin, Dan Teodorescu & Trupa Taxi, Oana Gheorghiu, Carmen Uscatu, Radu Vancu, Cătălin Striblea, byron, Valeriu Nicolae.