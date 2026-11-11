Actorul Stacy Keach a murit la vârsta de 85 de ani

Actorul Stacy Keach, care a interpretat personaje dure precum detectivul Mike Hammer și legendarul romancier american Ernest Hemingway, a decedat marți la vârsta de 85 de ani, a anunțat soția sa, potrivit revistei Variety și Reuters.

Keach a decedat în Polonia „după o luptă îndelungată și dificilă cu o afecțiune cardiacă gravă și insuficiență cardiacă”, a transmis Malgosia Tomassi printr-un comunicat de presă.

„Stacy nu a fost doar un actor legendar, admirat și iubit de publicul din întreaga lume, ci și soțul meu iubit, tovarășul meu de viață și sufletul familiei noastre”, a spus Tomassi.

Keach s-a remarcat în zeci de roluri principale și secundare la televiziune și în filme, interpretând personaje atât de diverse precum Baraba (miniseria TV „Iisus din Nazaret”) și Richard Nixon (piesa „Frost/Nixon”).

A avut, de asemenea, o carieră teatrală intensă, jucând adesea în piese shakespeariene precum „Regele Lear” și „Hamlet”. Interpretarea sa din 1972 în rolul lui Hamlet l-a inspirat pe un critic al ziarului New York Times să-l numească pe Keach „cel mai bun actor american de teatru clasic de la John Barrymore încoace”.

Definit cel mai mult de rolul „durului” Mike Hammer

Cel mai important rol al lui Keach a fost cel al lui Mike Hammer, detectivul dur, îmbrăcat în pălărie fedora și trench, în adaptările televizate ale operelor scriitorului de romane de suspans Mickey Spillane.

Serialul „The New Mike Hammer” a fost difuzat de la mijlocul până la sfârșitul anilor 1980, iar Keach a readus la viață personajul în serialul „Mike Hammer, Private Eye” din 1997-1998. De asemenea, l-a interpretat pe Hammer în patru filme realizate special pentru televiziune și a narat versiunile audio ale cărților lui Spillane.

„Am fost și voi fi întotdeauna Mike Hammer”, a scris Keach în autobiografia sa din 2013, „All in All: An Actor’s Life on and off the Stage”.

El a adăugat: „Anumite roluri rămân lipite de tine și sunt fericit că Hammer este al meu”.

Primul serial cu Hammer a fost întrerupt când Keach a fost închis pentru șase luni în Anglia, în 1985, după ce i s-au găsit peste 30 de grame de cocaină în posesia sa la Aeroportul Heathrow din Londra. În cartea sa, el a mărturisit că era dependent, iar în 2013, Keach a declarat pentru Fox News că faptul că a fost prins „mi-a salvat viața, de fapt”.

Keach l-a jucat și pe Hemingway, complexul scriitor și aventurier laureat al Premiului Nobel. Interpretarea sa a scriitorului în „Hemingway”, miniseria de televiziune din 1988, i-a adus un Glob de Aur și o nominalizare la premiile Emmy.

Operat la buză în copilărie, folosea cicatricea în rolurile de dur

Keach s-a născut pe 2 iunie 1941, în Savannah, Georgia, și a crescut în sudul Californiei. În copilărie, a suferit mai multe intervenții chirurgicale pentru corectarea unei fisuri palatine și a uneia la buză.

„Mă deranja doar când eram calomniat și tachinat de copii”, a declarat Keach pentru Fox News. „Ca urmare a acestui fapt, am devenit un perfecționist. A trebuit să excelez în sport pentru a compensa acest lucru. A fost un motor. Mi-a dat un stimulent să fac mai bine.”

Pentru unele roluri, cicatricea de pe buză a fost ascunsă de o mustață, dar într-un interviu din 2016 acordat Fundației Cleft Palate, Keach a spus că prefera să o lase la vedere atunci când interpreta un rol de tip dur, cum ar fi un mafiot, sau când juca un personaj vulnerabil.

Tatăl lui Keach, Stacy Sr., a fost regizor și actor care a lucrat constant în televiziune din anii ’50 până în anii ’80. Fratele său, James Keach, a fost și el actor.

Keach a absolvit Universitatea din California la Berkeley, a studiat la Școala de Artă Dramatică de la Yale și a fost bursier Fulbright la Academia de Muzică și Artă Dramatică din Londra.

Ce roluri cunoscute a mai avut Stacy Keach

În prefața cărții „All in All”, actorul Alec Baldwin l-a descris pe Keach ca fiind „un hibrid miraculos între hipermasculinitatea unui Brando sau a unui Robert Mitchum și pregătirea clasică a unui Richard Burton sau a unui Kevin Kline”.

Printre rolurile sale cinematografice se numără „Fat City” al lui John Huston, „The New Centurions”, „The Life and Times of Judge Roy Bean”, „American History X”, „The Long Riders” alături de fratele său, „That Championship Season”, precum și comediile lui Cheech și Chong, „Up in Smoke” și „Nice Dreams”.

Printre rolurile sale regulate de televiziune s-au numărat „Titus”, „Prison Break” și „Two and a Half Men”. Pe Broadway, a jucat în „Other Desert Cities” în 2011-2012, în „The Kentucky Cycle” și „Solitary Confinement” în anii ’90 și în „Deathtrap” în anii ’70.

Keach a suferit un aparent atac de cord pe scenă în mai 2017, în seara premierei piesei „Pamplona”, o piesă cu un singur actor despre ultimii ani din viața lui Hemingway, ceea ce a forțat anularea seriei de reprezentații.

De asemenea, a suferit un accident vascular cerebral ușor în 2009, în timpul unei serii de reprezentații ale piesei „Frost/Nixon”, dar s-a întors pe scenă 10 zile mai târziu.

Tomassi, ultima sa soție, este o actriță de origine poloneză care a jucat alături de el în diverse spectacole „Hammer”. Keach a mai fost căsătorit anterior de trei ori și a avut o relație de mai mulți ani cu cântăreața Judy Collins în anii ’70.