Actorul Timothy Busfield va fi tăiat dintr-un film deja filmat după ce a fost arestat în baza unor acuzații grave

Actorul Timothy Busfield va fi tăiat din viitorul film „You Deserve Each Other” produs de Amazon MGM după ce a fost acuzat de abuz sexual asupra unui minor pe platourile de filmare ale unei alte producții, afirmă revista Variety.

Acesta este al doilea proiect care îl implică pe Busfield afectat în urma acuzațiilor de abuz sexual. Pe 12 ianuarie, televiziunea americană NBC a retras din grilă un episod al serialului „Law & Order: SVU” în care Busfield, cunoscut din filme și seriale ca „Thirtysomething”, „The West Wing” și „Field of Dreams”, apărea ca actor invitat. Episodul urma să fie difuzat pe 22 ianuarie.

Un mandat de arestare a fost emis pe numele său în SUA pentru două capete de acuzare de abuz sexual asupra unui minor. Ancheta are la bază declarațiile unor băieți gemeni care au apărut în serialul TV „The Cleaning Lady” în 2022. Busfield era regizorul producției la acel moment.

Busfield s-a predat pe 13 ianuarie poliției din Albuquerque, New Mexico, după ce ofițerii au cerut ajutorul U.S. Marshals, cea mai renumită agenție de aplicare a legii din SUA, pentru găsirea sa. El va rămâne în detenție până la audierea sa în instanță, programată pentru marțea aceasta.

Actorul în vârstă de 68 de ani, se confruntă cu trei capete de acuzare – două pentru contact sexual penal cu un copil, fiecare pedepsit cu o condamnare maximă de șase ani, și unul legat de abuz asupra unui copil, care prevede o pedeapsă maximă de trei ani.

Înainte de decizia de a-l tăia din film, Busfield era trecut primul pe pagina de pe IMDb a lungmetrajului „You Deserve Each Other”, ceea ce înseamnă de regulă o contribuție semnificativă la producție. Având în vedere că Amazon MGM nu a stabilit deocamdată o dată de lansare pentru lungmetrajul filmat în vara anului trecut la New York, nu este clar dacă acesta va trebui refilmat fără Busfield sau va fi anulat cu totul.

Lungmetrajul, o comedie romantică, este regizat de Marc Silverstein și Abby Kohn și este bazat pe romanul omonim al scriitoarei Sarah Hogle.

Cum a ajuns Anthony Busfield să fie anchetat pentru abuz sexual asupra unui minor

Poliția investighează cazul de la sfârșitul anului 2024, după ce a primit o sesizare din partea medicului copilului. Potrivit unei declarații sub jurământ dată poliției, băiatul i-a spus ulterior unui anchetator că Busfield i-ar fi atins „zonele intime” atunci când se aflau pe platoul de filmare când el avea 7 ani și că incidentul s-ar fi repetat când avea 8 ani.

Băiatul și fratele său geamăn erau actori în serial. Fratele geamăn a relatat, de asemenea, că Busfield îi atingea corpul în timpul filmărilor, dar nu a susținut că atingerile ar fi implicat zonele sale intime. Busfield a fost intervievat de poliție în noiembrie și a spus că nu își amintește să fi atins copiii.

„Nu-mi amintesc, dacă s-a întâmplat”, a spus el, potrivit declarației sub jurământ. „Nu-mi amintesc să-i fi gâdilat în mod evident vreodată pe băieți, dar nu ar fi fost ceva neobișnuit pentru mine”, a adăugat acesta.

Busfield a declarat în schimb că auzise că mama băieților dorea „răzbunare”, după ce aceștia nu au fost angajați pentru ultimul sezon al serialului. El a declarat că a aflat acest lucru de la Elodie Young, actrița principală a seriei, care a refuzat să fie intervievată de poliție.

Avocatul lui Busfield a afirmat că clientul său a fost ținta „unui efort calculat de a construi un dosar, alimentat de animozitate, nu de fapte, în pofida investigațiilor anterioare care nu au găsit nicio dovadă de comportament ilegal”.

În declarația sub jurământ, detectivul poliției din Albuquerque a precizat că Warner Bros Television, compania care a produs serialul, a îngreunat investigarea cazului. Studioul a insistat ca orice interviuri cu alți minori implicați în caz să fie organizate prin avocatul studioului și a refuzat să predea o anchetă internă despre Busfield până la trei luni după ce poliția a obținut un mandat pentru aceasta.

Timothy Busfield și soția sa Melissa Gilbert, fotografiați în 2023 pe covorul roșu al Festivalului de Televiziune de la Monte Carlo, FOTO: Denis Guignebourg / Bestimage / Profimedia Images

Acuzațiile împotriva actorului veteran au provocat rumoare la Hollywood

Studioul Warner Bros a emis un comunicat despre caz, dar nu a răspuns direct acuzațiilor formulate de poliție.

„Sănătatea și siguranța distribuției și ale echipei noastre sunt întotdeauna prioritatea noastră principală, în special siguranța minorilor implicați în producțiile noastre”, a declarat un purtător de cuvânt al studioului. „Tratăm toate acuzațiile de comportament necorespunzător cu maximă seriozitate și avem proceduri pentru a investiga prompt și temeinic și pentru a lua măsurile adecvate. Suntem la curent cu acuzațiile actuale aduse domnului Busfield și vom continua să cooperăm cu autoritățile de aplicare a legii într-un mod oportun”.

Avocatul lui Busfield a făcut public și un comunicat din partea Christinei McGovern, avocat extern angajat de Warner Bros pentru a investiga o plângere anonimă depusă la SAG-AFTRA, cel mai mare sindicat al actorilor și artiștilor americani.

„Am desfășurat o investigație independentă și amănunțită a tuturor acuzațiilor cunoscute de Studio la acel moment”, a declarat McGovern în comunicat. „Warner Bros. mi-a acordat deplină libertate în desfășurarea investigației. Pe baza acuzațiilor formulate și a tuturor probelor strânse, inclusiv multiple declarații de martori, nu am găsit nicio dovadă care să confirme că domnul Busfield s-a angajat într-un comportament nepotrivit sau că ar fi fost vreodată singur cu gemenii pe platou”, a adăugat avocata angajată de Warner Bros.

Melissa Gilbert, soția lui Busfield, este la rândul ei o actriță cunoscută după ce a jucat în „The West Wing” și „The Little House on the Prairie”. Între 2001 și 2005 ea a fost chiar președinta Screen Actors Guild, organizația predecesoare a SAG-AFTRA – cel mai mare sindicat al actorilor și artiștilor americani.

„În această perioadă, atenția ei este concentrată pe susținerea și îngrijirea familiei lor foarte numeroase, în timp ce traversează acest moment. Melissa este alături de soțul ei și îl susține și va lua cuvântul public la momentul potrivit. Cerem ca viața lor privată să fie respectată”, a declarat Gilbert într-un comunicat remis prin intermediul unui agent de presă.