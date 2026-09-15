Actrița Jean Smart a câștigat al 8-lea Premiu Emmy din carieră și a reușit o premieră în istoria televiziunii

Actrița americană Jean Smart tocmai a făcut istorie la gala din 2026 a Premiilor Emmy, arată revista Variety.

Pentru interpretarea personajului Deborah Vance în al cincilea sezon al serialului de comedie „Hacks”, difuzat de HBO Max, ea a câștigat al cincilea premiu Emmy pentru cea mai bună actriță în rol principal într-un serial de comedie.

Vedeta în vârstă de 75 de ani a devenit astfel prima actriță care primește Premiul Emmy pentru fiecare sezon al unui serial în care a jucat.

„Hacks” este un serial de comedie neagră ce se învârte în jurul relației profesionale dintre o tânără scriitoare de comedie și o legendară comediantă de stand-up, seria ce a debutat în 2021 dovedindu-se populară atât în rândul criticilor de film, cât și a publicului larg.

Smart a primit o ovație în picioare în momentul în care numele ei a fost anunțat de Zendaya, cea care a prezentat premiul. „Doar bărbații să rămână în picioare. Fetele pot să se așeze”, a glumit ea în timp ce își primea trofeul.

Jean Smart reacts to winning her historic fifth Emmy for playing Deborah Vance in ‘HACKS.’ pic.twitter.com/vSxxJHEByd — Film Updates (@FilmUpdates) September 15, 2026

Smart și-a dedicat victoria creatorilor serialului „Hacks”, Lucia Aniello, Jen Statsky și Paul W. Downs. „Totul începe și se termină cu ei”, a spus ea. „Vă iubesc atât de mult. Ce călătorie a fost aceasta”, a mai spus Jean Smart.

Anterior, doar un bărbat reușise să câștige premiul Emmy pentru fiecare sezon al propriului serial fusese: Bill Cosby, care a câștigat pentru toate cele trei sezoane ale serialului „I Spy”, între 1966 și 1968.

Smart, la egalitate cu Julia Louis-Dreyfus și Cloris Leachman, singurele actrițe cu 8 Premii Emmy în palmares

Smart, care are acum opt premii Emmy, a egalat de asemenea recordul deținut de Julia Louis-Dreyfus și Cloris Leachman pentru cele mai multe victorii la Emmy obținute de un actor, indiferent de sex.

Allison Janney s-a alăturat luni seară lui Smart în egalarea acestui record, câștigând al optulea Emmy din carieră pentru „The Diplomat”. În urma lor se află Ed Asner, cu șapte victorii.

Actrița Allison Janney la ediția din 2026 a Premiilor Emmy, FOTO: Danny Moloshok / AP / Profimedia

Pe lângă cele cinci premii câștigate pentru „Hacks”, Smart a fost premiată anterior pentru aparițiile sale ca actriță invitată în „Frasier”, în 2000 și 2001, precum și pentru rolul secundar din „Samantha Who?”, în 2008.

Ea a mai primit nominalizări pentru prestațiile sale din „The District”, două sezoane din „24”, „Harry’s Law”, „Fargo”, „Watchmen” și „Mare of Easttown”. Este, de asemenea, binecunoscută pentru interpretarea personajului Charlene Frazier Stillfield în serialul CBS „Designing Women”, între 1986 și 1991.

La categoria din acest an pentru cea mai bună actriță în rol principal într-un serial de comedie au mai fost nominalizate Lisa Kudrow („The Comeback”), Quinta Brunson („Abbott Elementary”), Elle Fanning („Margo’s Got Money Troubles”) și Ayo Edebiri („The Bear”).

Actorul galez Matthew Rhys a stabilit la rândul său mai multe recorduri la ediția de anul acesta a Premiilor Emmy, devenind, printre altele, primul actor din istorie care a triumfat pentru rolul principal la toate cele trei categorii majore.