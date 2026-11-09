Actrița norvegiană care a plecat de acasă de la 16 ani și joacă în „Fjord” descrie cum filmul stârnește ceva ce lipsește enorm în lumea de azi

Actrița norvegiană Renate Reinsve o interpretează în „Fjord” pe Lisbet, soția personajului jucat de Sebastian Stan, într-un film inspirat de cazul din 2015 al familiei Bodnariu, ai cărei copii au fost luați de Barnevernet, sistemul de protecție a copilului din Norvegia. Reinsve spune că „Fjord” are marea calitate de a-i face pe oameni să vorbească între ei.

Actrița Renate Reinsve a declarat într-un interviu acordat Financial Times că a avut parte recent de „conversații interesante” la Londra, unde filmul lui Cristian Mungiu a avut parte de o proiecție în avanpremieră înaintea lansării generale, care în Marea Britanie va fi pe 13 noiembrie.

Reinsve, în vârstă de 38 de ani, a povestit că a rămas pe loc după proiecție, în timp ce spectatorii se îndreptau în număr mare spre ea. „Au venit atât de mulți oameni la mine și mi-au spus: „Știi, mi-a fost foarte greu să mă împac cu personajul tău. Chiar nu mi-a plăcut de ea”.

A plecat de acasă la 16 ani

„Asta m-a făcut atât de fericită!”, a adăugat actrița norvegiană care a crescut în Solbergelva, un sat înconjurat de pădure, cu aproximativ 6.000 de locuitori, situat la 50 de kilometri vest de Oslo. În adolescență, o perioadă marcată de tensiuni și dificultăți, ea a fost exmatriculată și a plecat de acasă la 16 ani.

Iar în „Fjord statul social-democrat pare crud”, după cum scrie Financial Times despre pelicula lui Mungiu. „Dar și Lisbet și soțul ei pot părea la rândul lor duri și draconici – genul de personaje care ar putea stârni fără îndoială indignarea publicului iubitor de filme de artă”, adaugă cotidianul financiar.

Renate Reinsve, Sebastian Stan și actorii copii din filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu, FOTO: Supplied by LMK / IPA / Profimedia

Actrița spune că filmul lui Mungiu îi face pe oameni să vorbească între ei

Reinsve afirmă însă că disconfortul provocat de film este un lucru pozitiv. „Îmi place cât de multă dezbatere a stârnit. Furie. Bucurie. Confuzie. Fantastic! Înseamnă că filmul îi face pe oameni să vorbească unii cu alții”.

„În ultima vreme, sunt întrebată foarte des dacă simt că norvegienii sunt criticați. Poate că ar trebui să simt asta, dar nu o simt. Țara are valori extraordinare, însă există întotdeauna și puncte slabe. De aceea, este foarte important ca cineva din afară să le scoată la iveală”, a continuat ea în interviul pentru FT.

Reinsve a povestit că la Oslo a întâlnit spectatori care lucrau chiar în cadrul Barnevernet și că aceștia au rămas absorbiți în discuții după proiecție. „Erau cu toții cu adevărat entuziasmați, pentru că o critică nuanțată este atât de valoroasă”, a mai spus Renate Reinsve.

„Cristian vrea ca filmul să fie obiectiv”

Actrița norvegiană a vorbit și despre rigorile metodei lui Mungiu. „Cristian cere foarte mult. Are un idealism puternic în ceea ce privește felul în care face filme”, a subliniat ea, povestind că scena din prima zi de filmare – lungă de 12 minute – avea să necesite, în cele din urmă, 17 duble. Camera era poziționată atât de departe, încât ea se temea că spectatorii nu le vor putea distinge chipurile.

„Dar Cristian vrea ca filmul să fie obiectiv. Așa că nu le transmiți oamenilor cu cine ar trebui să fie de acord prin prim-planuri încărcate emoțional. Și nici nu voia să ne formăm noi înșine o părere definitivă despre personajele noastre, pentru că asta ne-ar fi influențat interpretarea. Așa că aceasta a fost o altă provocare”, a mai spus Reinsve.

Reinsve, care are ea însăși un fiu mic, a dezvăluit că a dezbătut problemele pe care le pune pe tapet „Fjord” atât în timpul filmărilor, cât și după ce a văzut varianta finală. Ea spune că propria ei empatie față de Lisbet a fost pusă la încercare de o trăsătură a personajului care i-a făcut interpretarea dificilă chiar și la un nivel dramatic elementar.

„Nu am mai jucat niciodată un personaj atât de tăcut. Nu vrea să-și impună verbal opiniile nimănui. Dar, în interiorul ei, este incredibil de sigură de convingerile sale”, spune actrița norvegiană despre personajul ei din „Fjord”.

Reinsve și Stan au fost ambii deja nominalizați la Oscar

Renate Reinsve a fost colega de platou al lui Sebastian Stan pentru filmul care i-a adus Globul de Aur

Ea a dezvăluit că pe platourile de filmare a ajutat-o faptul că se cunoștea cu Sebastian Stan. Cei doi au jucat împreună rolurile principale în comedia neagră cu accente absurde „A Different Man” din 2024, care i-a adus lui Stan primul Glob de Aur din carieră anul trecut.

Dacă Sebastian Stan a fost nominalizat la Premiul Oscar anul trecut, Reinsve a obținut prima sa nominalizare la Oscar anul acesta.

Actorul român a fost nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal grație interpretării sale din „The Apprentice”, în care l-a jucat pe un tânăr Donald Trump la începutul carierei sale în afaceri, în timp ce Reinsve a fost nominalizată la Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol principal datorită interpretării din „Sentimental Value”, drama de familie a apreciatului regizor norvegian Joachim Trier.

Însă în cele din urmă ambele statuete au fost câștigate de alți actori: Adrien Brody, respectiv Jesse Buckley. „Sentimental Value” a câștigat însă Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin.

România are din nou șansa unei nominalizări la Oscar

„Fjord” al lui Cristian Mungiu este considerat unul dintre marii favoriți să obțină o nominalizare la categoria respectivă pentru gala de anul viitor a Premiilor Oscar.

Unele site-uri de la Hollywood îi acordă șanse inclusiv la o nominalizare pentru cea mai râvnită statuetă, cea pentru cel mai bun film.

Până în prezent, singurul film românesc nominalizat la Oscar a fost ”Colectiv”, regizat de Alexander Nanau. La premiile Oscar din 2021, „Colectiv” a primit dublă nominalizare: la categoria film internațional și la categoria film documentar.

Pe 15 decembrie, „Fjord” va avea prima rundă de emoții. Atunci se stabilesc listele scurte pentru Oscar. Iar pe 21 ianuarie se vor anunța nominalizările.