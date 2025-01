VIDEO Sebastian Stan, după ce a câștigat un Glob de Aur: „România, te iubesc!” / Mesaj emoționant pentru mama sa și tatăl său vitreg

Actorul român Sebastian Stan a dedicat premiul câștigat în cadrul ceremoniei Globurile de Aur 2025 mamei sale și a avut un mesaj emoționant pentru țara din care a plecat: „România, te iubesc!”.

Sebastian Stan a câștigat la Globurile de Aur 2025 premiul pentru cel mai bun actor într-un film musical sau comedie pentru „A Different Man”, un film despre un bărbat desfigurat.

Ce a spus Sebastian Stan pe scenă după ce a primit Globul de Aur:

„Ignoranța și disconfortul nostru în jurul persoanelor desfigurate și cu dizabilități trebuie să înceteze acum. Trebuie să normalizăm acest fel de situație și să ne expunem noi și copiii noștri la ea, să încurajăm acceptarea. Una dintre modalități este să continuăm să promovăm povești care sunt inclusive.

Nu a fost un film ușor de făcut, nici celălalt film, ”The Apprentice”, în care am avut norocul să fiu parte, și sunt mândru că am fost în el. Acestea sunt subiecte complicate, dar aceste filme sunt reale și necesare, nu se poate să-ți fie teamă și să te faci că nu vezi.

(către iubita sa, actrița britanică Annabelle Wallis) Annabelle, te iubesc!

Premiul este pentru mama mea care a plecat din România în căutarea unei vieți mai bune și mi-a dat totul. Și pentru tatăl meu vitreg, Toni, care a luat o mamă singură cu un copil deja mare. Mulțumesc că ai fost un bărbat adevărat! Golden Globes, I love you! Romania, te iubesc!”.

Actorul român Sebastian Stan a fost nominalizat la două categorii distincte pentru cel mai bun actor la Gala Globurilor de Aur ce a avut loc duminică noaptea.

„Stan se află într-o poziție unică, cu două nominalizări. Rolul său dramatic din The Apprentice are mulți admiratori, dar nominalizarea sa ca actor principal într-o comedie pentru A Different Man este cea care ar putea, în mod surprinzător, să-i crească șansele la Oscar pentru interpretarea lui Donald Trump în celălalt film. Deși aceste proiecte nu au legătură între ele, o victorie în categoria comedie ar transmite un semnal puternic în rândul industriei și al votanților, evidențiind versatilitatea lui Stan”, a scris recent revista Variety.

Anul trecut, Sebastian Stan a câştigat și Ursul de Argint pentru interpretare, rol principal, tot pentru filmul „A Different Man”. Sebastian Stan spunea atunci că acest premiu este foarte important pentru el: „Pentru un băieţel din România, acest lucru înseamnă foarte mult, aşa că vă mulţumesc”.