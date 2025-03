„The Apprentice”, filmul controversat în care Sebastian Stan îl joacă pe Donald Trump, a apărut în streaming

„The Apprentice”, filmul care i-a adus actorului român Sebastian Stan o nominalizare la Premiul Oscar pentru interpretarea unui Donald Trump la începutul carierei în afaceri, dar și critici virulente din partea conservatorilor din Statele Unite, poate fi văzut de vineri, 7 martie, și în streaming pe platforma Max.

„ Producția spune povestea lui Donald J. Trump, la începutul carierei sale. În anii 1970, în New York, el este hotărât să iasă din umbra tatălui său și să devină cineva pe cont propriu în lumea imobiliarelor din Manhattan. Atunci îl întâlnește și pe bărbatul care va deveni una dintre cele mai importante figuri din viața lui, Roy Cohn”, notează descrierea oficială publicată pentru The Apprentice de Warner Bros. Discovery, conglomeratul american al divertismentului care include în portofoliul său televiziunea HBO și platforma de streaming Max.

The Apprentice a avut premiera în luna mai a anului trecut la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, unde Stan, regizorul iraniano-danez Ali Abbasi, și restul echipei prezente au avut parte de o ovație la scenă deschisă după încheierea filmului.

Filmul a atras imediat atenția echipei care coordona la momentul respectiv campania electorală a lui Donald Trump, purtătorul său de cuvânt Steven Cheung declarând pentru revista Variety că lungmetrajul este „ficțiune pură”.

„Acest gunoi este ficțiune pură care senzaționalizează minciuni care au fost demontate de mult timp”, a declarat Cheung într-un comunicat remis celor de la Variety. „Acest ‘film’, [care] este pură defăimare malițioasă, nu ar fi trebuit să vadă lumina zilei și nu merită nici măcar o lansare directă-către-DVD pentru secțiunea de chilipiruri a unui coș de gunoi de la un magazin de filme la discount care urmează să se închidă”, a continuat Cheung.

Echipa de campanie a lui Trump a concluzionat că locul filmului este „într-un tomberon în flăcări”.

Filmul „The Apprentice” i-a adus lui Sebastian Stan prima nominalizare la Premiul Oscar din carieră

În pofida criticilor venite din partea taberei conservatoare din Statele Unite, interpretarea din The Apprentice i-a adus lui Stan mai multe nominalizări la cele mai prestigioase premii ale industriei cinematografice: Globurile de Aur, Premiile BAFTA și Premiile Oscar.

Actorul român în vârstă de 42 de ani a pierdut însă la Oscaruri în fața lui Adrien Brody, pe larg apreciat pentru interpretarea sa din filmul The Brutalist, la fel ca la Premiile BAFTA decernate de industria cinematografică britanică luna trecută.

La gala Globurilor de Aur din luna ianuarie Sebastian Stan a câștigat primul Glob de Aur din carieră, însă grație celuilalt lungmetraj al său de anul trecut, A Different Man, în care a interpretat rolul unui bărbat afectat de o boală genetică debilitantă.

Stan a fost nominalizat la Globurile de Aur la două categorii distincte: cel mai bun actor într-un rol principal de dramă (pentru The Apprentice) și cel mai bun actor într-un rol principal de musical/comedie.

„Nu a fost un film ușor de făcut, nici celălalt film, The Apprentice, în care am avut norocul să fiu parte, și sunt mândru că am fost în el. Acestea sunt subiecte complicate, dar aceste filme sunt reale și necesare, nu se poate să-ți fie teamă și să te faci că nu vezi”, a declarat actorul român pe scena Globurilor de Aur, după ce i-a fost înmânat premiul.

„Premiul este pentru mama mea care a plecat din România în căutarea unei vieți mai bune și mi-a dat totul. Și pentru tatăl meu vitreg, Toni, care a luat o mamă singură cu un copil deja mare. Mulțumesc că ai fost un bărbat adevărat! Golden Globes, I love you! Romania, te iubesc!”, a mai spus acesta.