Prima reacție a actriței Selma Blair după incidentul „violent” de la bordul unui avion

„Niciodată, nici măcar o zi în viaţa mea, nu am avut intenţia să rănesc sau să sperii pe cineva”, spune Selma Blair într-un mesaj adresat fanilor.

Într-o primă reacție după ce a fost reținută pe 11 octombrie în urma unui incident la bordul unui avion Delta Air Lines, Selma Blair le-a transmis fanilor că îi pare rău că „a durat atât de mult”, potrivit ABC News.

Actrița americană a apărut în fața instanței pe 12 octombrie și a pledat nevinovată la două capete de acuzare de agresiune de gradul al doilea, fiind eliberată pe cauţiune. „Ştiu că am tăcut câteva săptămâni de la 11 octombrie”, le-a spus Blair urmăritorilor săi. „Şi meritaţi să auziţi asta direct de la mine.”

Blair a explicat că avocații ei i-au cerut să păstreze tăcerea deoarece este în curs o procedură juridică. „Și iau acest lucru foarte în serios”, a adăugat ea.

„Ceea ce vă pot spune, totuși, este foarte simplu și reprezintă cel mai adevărat lucru pe care îl știu despre mine însămi, și anume că niciodată, nici măcar o zi în viața mea, nu am avut intenția să rănesc sau să sperii pe cineva. Așadar, celor pe care i-am dezamăgit, pe care i-am rănit, pe care i-am speriat sau îngrijorat, îmi pare foarte rău”, a continuat actrița.

Ea a transmis un mesaj și celor care i-au oferit sprijin: „Iar celor care mi-au scris, m-au sunat sau mi-au trimis mesaje de dragoste şi sprijin, vă spun că aceste gesturi au însemnat totul pentru mine şi pentru fiul meu, care este lumea mea.” Blair a mai spus că în perioada următoare se va dedica sănătății sale și fiului ei.

În declarația trimisă revistei People prin reprezentantul ei, Blair susține că relatările publice despre comportamentul său din avion s-au bazat aproape integral pe o declarație a poliției și pe un titlu de ziar vechi de un deceniu.

Actrița este acuzată că a lovit cu pumnul o însoțitoare de zbor și a mușcat un alt membru al echipajului în timpul zborului. De asemenea, este acuzată că a agresat o asistentă medicală și un ofițer de poliție.

În apărarea sa, Blair a susținut că a suferit o urgență medicală care a dus la acest comportament. Avocatul ei, Shawn Barnes, a declarat pentru presa din New York că nu a fost vorba despre o agresiune intenționată, ci actrița, care a fost diagnosticată în 2018 cu scleroză multiplă, omisese să își ia anumite doze de medicamente.

Selma Blair este cunoscută pentru rolurile din filmele „Cruel Intentions”, „Legally Blonde” și „Hellboy”. În 2011, ea a fost nominalizată la premiile Grammy la categoria „Cel mai bun album audio pentru copii”, pentru contribuția la volumul „Anne Frank: The Diary of a Young Girl”.