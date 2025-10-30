Actualul șef al Microsoft dezvăluie sfatul neinspirat pe care i l-a dat Bill Gates înainte să plece din companie: „O să faci scrum acel miliard”

Bill Gates alături de Satya Nadella, fotografiați cu mai mulți ani în urmă, când ambii încă erau în conducerea Microsoft, FOTO: Jonathan Hayward / AP / Profimedia Images

Investițiile timpurii ale Microsoft în OpenAI, compania care a creat ChatGPT și a declanșat o cursă a „înarmării” cu instrumente de inteligență artificială (AI), pot părea astăzi o decizie evidentă, dar Satya Nadella, CEO-ul Microsoft, spune că la momentul respectiv Bill Gates considera mai degrabă că este un risc major, relatează Business Insider.

Microsoft a investit un miliard de dolari în OpenAI în anul 2019, la mai puțin de 4 ani de la înființarea acesteia. De atunci, compania fondată de Bill Gates a investit peste 13 miliarde de dolari în creatorul ChatGPT.

Totuși, Nadella a dezvăluit într-un interviu acordat emisiunii axate pe tehnologie TPBN că încheierea primei înțelegeri de investiții nu a fost deloc simplă.

„Chiar și la Microsoft trebuie să obții aprobarea Consiliului de Administrație ca să poți arunca așa, dintr-o dată, un miliard de dolari”, a spus Nadella. „Dar trebuie să recunosc că nu a fost foarte greu să convingem pe cineva că acesta este un domeniu important și că implică riscuri”, a continuat el.

Gates a crezut că investiția în OpenAI vor fi bani aruncați pe foc

„Privind înapoi, cine și-ar fi imaginat? Nu am investit acel miliard gândindu-mă: «Da, asta va fi o investiție de o sută de ori mai profitabilă»”, a continuat Nadella, care a devenit în 2014 CEO al Microsoft, după plecarea lui Steve Ballmer, cel care a fondat compania alături de Bill Gates.

Nadella, care a devenit și președinte al Microsoft în 2021, le-a spus celor de la TBPN că inclusiv Bill Gates a fost reticent atunci când a propus în 2019 investiția în OpenAI.

„Să nu uităm că la vremea aceea OpenAI era o organizație non-profit, iar cred că Bill chiar a spus: «Da, o să faci scrum acel miliard de dolari»”, a povestit Nadella. Gates a anunțat în anul următor că va renunța și la rolul de membru al Consiliului de Administrație al Microsoft, ultima funcție pe care o deținea în cadrul companiei.

„Noi am avut un nivel destul de ridicat de toleranță la risc și am spus că vrem să încercăm. Să vedem ce iese”, a adăugat el.

Satya Nadella, CEO-ul Microsoft, FOTO: Ted S. Warren / AP / Profimedia Images

OpenAI a ajuns să fie evaluată la 500 de miliarde de dolari

De atunci, OpenAI a parcurs un drum lung de la primul pariu făcut de Microsoft.

Startup-ul de inteligență artificială a devenit un nume cunoscut la nivel mondial în noiembrie 2022, după ce a lansat o demonstrație timpurie a ChatGPT. Chatbotul a devenit viral pe rețelele de socializare și a atras un milion de utilizatori în doar cinci zile și a ajuns la 100 de milioane de utilizatori până în ianuarie 2023.

Sam Altman, directorul general al OpenAI, a declarat pe 6 octombrie la conferința anuală DevDay a companiei că „peste 800 de milioane de oameni folosesc ChatGPT în fiecare săptămână”.

Marți, OpenAI a anunțat finalizarea restructurării sale. Brațul său non-profit, OpenAI Foundation, va superviza de acum o nouă entitate cu scop de utilitate publică, OpenAI Group PBC.

Odată cu aceste schimbări, Microsoft a primit o participație de 27%, evaluată la aproximativ 135 de miliarde de dolari, în divizia cu scop lucrativ a OpenAI. Odată cu aceste schimbări, OpenAI a ajuns să fie evaluată peste orice companie din Europa, chiar dacă nu este listată pe bursă.