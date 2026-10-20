Anunțul lui Sorin Grindeanu, după ce guvernul Niculescu, care are 12 miniștri PSD, a trecut de votul Parlamentului

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a susținut marți după amiază o conferință de presă, după ce guvernul propus de Luca Niculescu a obținut votul de învestitură al Parlamentului.

Principalele declarații ale lui Sorin Grindeanu:

„ PNL și USR ne-au lăsat gropi bugetare uriașe. Primul pas este ca românii să știe adevărul. Au nevoie de acest lucru după ce un an de zile toată povara a fost pusă pe umerii românilor și a economiei naționale.

PNL și USR ne-au lăsat gropi bugetare uriașe. Primul pas este ca românii să știe adevărul. Au nevoie de acest lucru după ce un an de zile toată povara a fost pusă pe umerii românilor și a economiei naționale. Știm că așteptările după un an și jumătate de austeritate cruntă sunt uriașe. Dar trebuie să știm exact pe ceea ce ne bazăm. Este simplu să te lauzi cu un deficit mic când tu nu ți-ai plătit facturile și când nu ai asigurat cheltuielile esențiale de funcționare ale statului până la sfârșitul anului.

De aceea, Partidul Social Democrat a solicitat prezentarea unei situații complete a finanțelor publice la finalul mandatului domnului Ilie Borojan. Al doilea pas este rectificarea bugetară, serviciile esențiale trebuie asigurate.

Apoi, evident, trebuie pregătit bugetul pe anul 2027, un buget care să respecte, am spus și mai devreme în plenul reunit, care să respecte angajamentele asumate de România, dar în același timp să înceapă să corecteze parte dintre din nedreptățile făcute românilor. Și vom începe cu pensionarii, mamele și veteranii.

Dar pentru că am vorbit de un buget realist, este esențial să relansăm economia. Pentru a crea spațiu fiscal pentru toate categoriile vulnerabile enumerate mai devreme. Trebuie să producem mai mult, trebuie să colectăm mai mult și să reducem cheltuielile, dar nu contabil, ci prin eficientizarea cu adevărat a activității statului.

Suntem absolut conștienți că după un an de tăieri iraționale, lumea nu mai are răbdare. De aceea, toți miniștrii PSD vor munci din prima zi pentru a schimba direcția țării. Nu există perioadă de grație, nu există nicio lună de miere, există doar multe probleme lăsate în urmă de Ilie Bolojan, care trebuie rezolvate urgent, iar cine nu ține pasul va pleca acasă.

Populismul nu se combate cu lozinci, ci cu rezultate concrete pentru viața oamenilor.

Am să iau doar câteva întrebări, având în vedere că în câteva minute trebuie să mergem spre Cotroceni.”

Sesiunea de întrebări și răspunsuri:

Întrebare: Domnule Grindeanu, după cum bine știți, domnul premier Luca Niculescu a semnat acordul scrise atât cu Partidul Național Liberal, cât și cu partidul, cu formațiunea UDMR, iar aceste acorduri vin cu o serie de angajamente. Eram interesat dacă aceste angajamente vor fi asumate și de Partidul Social Democrat, care are reprezentare în această formulă de executiv, pentru că liderii celor două formațiuni, știți foarte bine, au spus că vor oferi un răgaz de șase luni pentru o moțiune de cenzură, trebuie să vadă dacă aceste angajamente vor fi respectate de noul guvern, cum se va face acest lucru și dacă nu își rezervă dreptul de a veni cu un astfel de demers.

Sorin Grindeanu: Eu am încredere în domnul prim-ministru. Atâta timp cât și-a pus semnătura pe un acord politic de acest sau două acorduri politice, înseamnă că lucrurile se desfășoară în parametrii pe care i-am discutat împreună. Altfel, cred că nu ar fi existat semnătura domnului prim-ministru Luca Niculescu. Nu am ce să verific, nu am ce să asum. Prim-ministrul a făcut lucrul ăsta și am încredere că a făcut-o cât se poate de conștient de ceea ce înseamnă acordul de guvernare pe care îl are cu Partidul Social Democrat.

Întrebare: Spunea chiar și premierul desemnat și astăzi votat în Parlament că în următoarea perioadă ar urma să fie făcută o rectificare bugetară, chiar două, una în octombrie, una în luna noiembrie. Aș vrea să vă întreb dacă aveți o schemă sau aveți idee de unde ar putea fi luați banii, unde ar trebui fi puși și o singură completare, dacă pe zona de evaziune fiscală veți pune accent sau miniștrii, mai bine spus, vor pune accent, pentru că în celălalt executiv nu prea am văzut măsuri pe partea asta.

Sorin Grindeanu: Eu nu sunt prim-ministru. La aceste lucruri o să vă răspundă domnul Luca Niculescu și o să vă răspundă miniștrii de linie. Ceea ce, în schimb, am spus și mai devreme, este că trebuie să începem cu altceva înainte de rectificare și anume cu prezentarea situației. E nevoie prima dată de a prezenta, noi am dat un termen de două săptămâni, în Parlament, situația financiară la zi.

Întrebare: Vă veți asuma răspunderea pentru ce face Guvernul?

Sorin Grindeanu: Sunt președintele PSD, Partidul Social Democrat și îmi asum responsabilitatea de a intra în mod direct în acest în acest guvern. Implicit, fiind președinte, evident că îmi asum responsabilitatea.

Întrebare: Înțelegem că mai în glumă, mai în serios, v-ați abținut la vot în ședința Partidului Social Democrat pentru intrarea la guvernare. Că am auzit versiuni diferite, de aceea. Bun, deci în serios v-ați abținut? De unde această reținere și dacă o mai aveți acum?

Sorin Grindeanu: Da. Evident că o am în continuare și vă explic de ce. Înainte de a da votul în ședința Partidului Social Democrat, eu le-am prezentat colegilor mei, atât cât am putut, diferitele scenarii pe care le aveam în acel moment legat de trecerea, de a nu vota guvernul Niculescu, le știți, de a vota un guvern de tehnocrați, de a vota un guvern din care să facă parte doar Partidul Social Democrat plus ceva de tehnocrați, exact cum se întâmplă acum. Și am prezentat pe larg, cu plusuri și minusuri, pe fiecare dintre aceste scenarii, pentru că nu există un scenariu perfect, nu pentru Partidul Social Democrat și nu există un scenariu perfect pentru nimeni în acest moment. Ideea este de a evita scenariul dezastruos pentru România și de aceea colegii mei cred că au votat într-un mod covârșitor acest scenariu, acela de a intra la guvernare.

Dar votul meu a vrut să fie încă un semnal de alarmă în plus legat de responsabilizare, că nu e o perioadă simplă, că e o perioadă în care zi de zi trebuie să livrezi, să vii cu politici publice, să faci lucruri la guvernare. În modul acesta vreau să fie interpretat votul meu, exact așa, ca un vot de, să spunem, de responsabilizare a colegilor mei.

Întrebare: Și dacă îmi permiteți, legat de Alexandru Nazare, pe care îl menționați și dumneavoastră mai devreme, e ministrul de finanțe alături de care ați făcut bugetul pe anul acesta și care iată că nu e suficient până la sfârșitul anului, nu acoperă necesarul până la sfârșitul anului. Ce încredere aveți în Alexandru Nazare, care a fost ministrul lui Ilie Bolojan, ministrul coaliției dumneavoastră, mai departe să-și continue acest mandat la Ministerul Finanțelor? Câtă încredere aveți în Alexandru Nazare și în politicile economice ale sale?

Sorin Grindeanu: Am încredere, am încredere în domnul Nazare. De aceea vă spuneam și mai devreme că am încredere că și ceea ce va prezenta în două săptămâni în Parlament va fi o situație la zi fără interpretări politice, fiindcă până la urmă a asigurat continuitate în acest minister. Știe foarte bine ce are de făcut, sunt convins că știe necesarul în acest moment și pentru rectificare și eu l-am mai rugat ceva mai devreme în în cabinet. I-am spus că noi trebuie să avem bugetul pe anul 2027 anul acesta. Bugetul pe anul 2027 trebuie să fie aprobat în 2026, nu așa cum s-a întâmplat anul acesta, să-l avem aprobat în aprilie cred că a fost, ceea ce a dus la multe dezechilibre. Și mi-a spuscă da, e posibil și vom face acest lucru. Se va veni cu bugetul pentru 2027 anul acesta.

Întrebare: Întâi felicitări, domnule președinte, pentru înțelepciunea de care ați dat de voie de a coagula toate forțele. Să știți că nu-s obișnuit cu așa ceva. Am rămas plăcut impresionat de faptul că și dumneavoastră veți lua atitudine pentru a îmbunătăți rapoartele financiare ale firmelor de stat. Din experiența pe care o am, până acum s-au folosit pentru întreprinderile de stat doar sistemul contabil românesc, acel ordin al Ministrului Finanțelor Publice 1802 din 2014. Datorită faptului că nu există ajustarea la inflație, noi am avea, de exemplu, într-o firmă în care cumpărăm un Mercedes când este perioadă de inflație, după patru ani nu mai avem decât un trabant. Aceste lucruri s-au întâmplat la Oltchim, Petrom și acuma la Șantierul Naval Mangalia. Care ar fi opinia dumneavoastră? Ar fi bine ca să băgăm și aceste raportări internaționale cu ajustarea la inflație la firmele de stat pentru a avea o evaluare competitivă pe plan internațional?

Sorin Grindeanu: Să știți că eu sunt deschis la orice propunere, dar fiecare ministru de linie, așa cum am spus și mai devreme în în plenul Parlamentului, este responsabil în perioada imediat următoare să vină cu planul de măsuri pe fiecare minister în parte. Fie că vorbim de reducerea cheltuielilor, fie că vorbim de companii, fie că vorbim de eficientizarea companiilor, toate aceste lucruri fiecare minister, fiecare ministru de linie trebuie să le prezinte primului-ministru, fiindcă primul-ministru e cel care decide. Dar aceasta este linia și nu trebuie să ne abatem de la ea.

Întrebare: În urmă cu aproape o săptămână și jumătate, dacă nu mă înșel, a fost o ședință CPN la finalul căreia ați spus că excludeți sprijinul pentru un guvern mixt. Astăzi faceți parte dintr-unul, ce s-a schimbat?

Sorin Grindeanu: Votul în CPN. Eu atunci eram trebuia să țin cont de ceea ce au votat colegii mei la începutul lunii septembrie, la Sinaia, la penultimul Comitet Politic Național, în care Partidul Social Democrat a spus că noi mergem cu varianta de prim-ministru Sorin Grindeanu, n-a ținut de noi, domnul președinte a făcut altă nominalizare și să construim un guvern în jurul PSD, dar un guvern majoritar. Nu ne-am aflat în niciunul din aceste scenarii și atunci a trebuit să vin în fața Comitetului Politic Național și tot acest for a decis a decis cu o majoritate destul de largă să intrăm la guvernare.

Guvernul Niculescu, care are 12 miniștri PSD în componență, a trecut de Parlament

Guvernul Luca Niculescu a fost învestit, marți, de plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

Au fost înregistrate 338 de voturi valabil exprimate, din care 280 de voturi „pentru” învestirea Guvernului și 58 de voturi „împotrivă”.

Pentru învestire erau necesare cel puțin 233 de voturi „pentru”. Votul a fost secret cu bile.

Guvernul Niculescu a trecut cu voturile PSD, PNL, UDMR și al grupului minorităților naționale. Parlamentarii AUR nu au fost prezenți la vot, iar USR nu a votat.

PSD are în noul guvern 12 miniștri.

Grindeanu: Trebuie să decidem dacă lăsăm țara blocată în criză sau ne asumăm să o scoatem de acolo

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, liderul social-democraților, a declarat marți, la ședința de învestire a Guvernului Niculescu, că parlamentarii trebuie să decidă dacă lasă țara blocată în criză și „haosul de dreapta” sau își asumă să o scoată de acolo.

„Doamnelor și domnilor parlamentari, vă dau o primă veste bună – Guvernul Bolojan pleacă, dar factura guvernării sale rămâne pe masa românilor. Iar astăzi trebuie să decidem dacă lăsăm țara blocată în criză și haosul de dreapta sau ne asumăm să o scoatem de acolo. Timp de șase luni, PNL și USR s-au luptat pentru putere, în timp ce bolnavii s-au luptat pentru viață fără tratamente. Acest lucru trebuie să se oprească astăzi. Partidul Social Democrat a ales responsabilitatea. Votăm azi Guvernul Niculescu pentru că România are nevoie de o schimbare de direcție. Dar să fie clar, nu vom administra eșecul Guvernului Bolojan și al dreptei. Îl vom expune public din prima zi. Acesta este angajamentul pe care vi-l fac”, a spus Grindeanu, în plenul comun al Parlamentului, potrivit Agerpres.

El a adăugat că reprezentanții USR au venit la guvernare cu discursuri despre reformă, despre competențe, despre integritate și pleacă de la putere „cu un lider condamnat și cu agenda publică ocupată de ură și istericale”.

„Da, atât de jos ați adus nivelul, ați plecat de la zero și la zero ați rămas. În timp ce pe voi vă preocupă bârfele mizere, românii așteaptă explicații de la USR pentru jaful de la Șantierul Mangalia, pentru jaful de la Romaero, pentru jaful cu contractele pe SAFE, contract cu contract, decizie cu decizie, leu cu leu. Românii au dreptul să știe și vom pune oglinda transparenței mult clamate în față. Până atunci, la fel ca doamna Țoiu, le urez și eu condoleanțe tuturor catastrofelor USR care își vor pierde sinecurile grase de la stat. Drum bun, dar aveți grijă că nu toți sunteți la fel de norocoși ca și Fritz, nu toți vă veți putea angaja singuri la partid pe mii de euro. Doamnelor și domnilor de la PNL, în aceste zile se împlinesc fix 7 ani de când sunteți fără pauză la guvernare, deși nu ați câștigat niciodată alegerile. Patru premieri liberali au ajuns la putere cu voturile PSD. Să fim sinceri, PSD a fost de multe ori pentru voi un fel de Cruce Roșie. V-am luat pe liste comune pentru a vă salva sigla istorică a partidului. Am construit împreună majorități și am asigurat stabilitate atunci când am considerat că interesul țării o cere. Astăzi a venit momentul să întoarceți acel sprijin și electoratul de dreapta își dorește la fel de mult schimbarea direcției acestei țări”, a afirmat Grindeanu.

El a menționat că reducerea deficitului este absolut necesară, iar PSD își asumă pe deplin acest obiectiv.

„Vom respecta toate angajamentele pe care le avem cu agențiile de rating și partenerii noștri europeni, dar nu vom reduce deficitul prin sărăcirea românilor și sufocarea economiei. Acum trebuie să reconstruim o economie puternică, să reducem cu adevărat risipa și să începem reforma administrației publice. Și vă asigur că asta vom face din prima zi. Domnule prim-ministru desemnat, prima dată trebuie să spuneți țării adevărul despre buget, câți bani avem, ce facturi sunt neachitate și ce investiții sunt blocate. Avem nevoie urgent de un audit al finanțelor publice pentru ca mai apoi să luăm măsuri. Propunem un plan în trei pași pentru România, iar fiecare din acești pași trebuie să înceapă acum. Susținem reluarea indexării pensiilor din 2027, conform legii, și eliminarea CASS pentru mame și veterani, în condițiile stabilite prin programul de guvernare”, a mai afirmat liderul PSD.

Grindeanu a vorbit, de asemenea, despre necesitatea punerii producției și investițiilor în mișcare și a propus un pachet de sprijin pentru industrie, IMM-uri, capital autohton și tehnologie.

„Al treilea pas este cel legat de modernizarea statului. Statul trebuie să înceapă cu propria risipă, cu instituțiile care se suprapun, cu achizițiile prea scumpe, cu programele care consumă bani fără rezultate. În primele șase luni cerem auditarea cheltuielilor și propunerile concrete de reorganizare. Fiecare ministru trebuie să poată explica ce păstrează, ce schimbă și cât economisește. ANAF trebuie evaluată după rezultate, inclusiv în combaterea marii evaziuni. Contribuabilul corect are nevoie de servicii mai simple și de reguli aplicate egal”, a conchis președintele Camerei Deputaților.