Guvernul Luca Niculescu a trecut de Parlament. Câte voturi a obținut. Primul mesaj: „Ne punem imediat pe treabă”

Guvernul prezentat de premierul desemnat, Luca Niculescu, a reușit să obțină, marți, votul de învestitură în plenul reunit al Parlamentului, ceea ce pune capăt unei crize guvernamentale prelungite în România, care a durat cinci luni și jumătate.

UPDATE ora 16.35: Primul mesaj transmis de Luca Niculescu după ce a obținut votul

„Domnilor președinți, doamnelor și domnilor parlamentari, cu emoție și responsabilitate am primit acest vot. Mulțumesc Parlamentului pentru încrederea acordată acestui guvern. Mulțumesc Partidului Social Democrat pentru susținere. Mulțumesc Partidului Național Liberal, UDMR, reprezentanților minorităților și tuturor celorlalți parlamentari care au votat acest guvern, chiar dacă au exprimat rezervele lor și au anunțat unii dintre ei că vor fi, adică că vor fi în opoziție. Este un moment important pentru România. Ieșim din aproape șase luni de criză. Ne punem imediat pe treabă, chiar din această seară vom organiza prima ședință de guvern”, a spus Luca Niculescu, la tribuna Parlamentului, după ce a fost anunțat rezultatul oficial al votului.

„Prioritățile sunt cunoscute. România nu mai poate aștepta. Vă mulțumesc încă o dată. Vă promit că vom veni la întâlnirile cu Parlamentul des, atât eu cât și miniștrii din echipa pe care o reprezint, pentru că cred că, așa cum a fost în aceste ultime două săptămâni în care dialogurile pe care le-am avut au adus la acest rezultat pentru România, cred că dialogul trebuie să continue permanent. Vă mulțumesc”, a conchis el.

Noul premier şi miniştrii cabinetului său vor depune jurământul, cel mai probabil în cursul după-amiezii sau al serii, în faţa preşedintelui Nicuşor Dan.

Textul pe care îl vor rosti la ceremonia de la Palatul Cotroceni este următorul: „Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru propăşirea spirituală şi materială a poporului român, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.

Conform Constituţiei, Guvernul în întregul său şi fiecare membru în parte îşi exercită mandatul, începând de la data depunerii jurământului.

UPDATE ora 16.32: Guvernul Niculescu a fost învestit cu 280 de voturi favorabile. Numărul de voturi a fost cu 47 mai mare decât minimul necesar, de 233.

Astfel, din numărul total de parlamentari (464), au votat 338, dintre care 280 „pentru” și 58 „împotrivă”, potrivit anunțului oficial făcut de la tribuna Parlamentului.

Guvernul Niculescu a trecut cu voturile PSD, PNL, UDMR și al grupului minorităților naționale. Parlamentarii AUR nu au fost prezenți la vot, iar USR nu a votat.

UPDATE ora 16.31: La votul din plen s-au strâns mai mult de 233 de voturi, astfel că Guvernul propus de Luca Niculescu a trecut de votul Parlamentului, potrivit informațiilor obținute de HotNews.

În scurt timp va fi făcut și anunțul oficial de la tribuna Parlamentului.

Surse politice din Parlament au spus, pentru HotNews, că Executivul lui Niculescu a obținut aproximativ 280 de voturi „pentru”.

Toți miniștrii desemnați să facă parte din noul Guvern au primit avize favorabile din partea comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaților și Senatului.

Votul favorabil din Parlament însemnă sfârșitul unei prelungite crize politice, în care România nu a avut un guvern cu puteri depline începând cu data de 5 mai.

Luca Niculescu a fost a patra nominalizare de prim-ministru făcută de către președintele Nicușor Dan de la demiterea lui Ilie Bolojan, în urma moțiunii de cenzură inițiate de către PSD și AUR, după ce șeful statului i-a mai desemnat pe Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan.

Între timp, s-au scurs 169 de zile în care România nu a avut un guvern cu puteri depline, ceea a reprezentat reprezintă cea mai lungă criză guvernamentală din țara noastră de după 1989.

Membrii Guvernului pe care îl va conduce Luca Niculescu: