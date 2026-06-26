Acuzată că a primit mită în aur, poșete scumpe și ceasuri de lux, fosta Primă Doamnă a Coreei de Sud a primit o nouă condamnare la închisoare

Fosta Primă Doamnă Kim Keon Hee, fotografiată înainte să sosească la instanță pentru una din audierile procesului său, FOTO: Jung Yeon-je / AP / Profimedia Images

Kim Keon Hee, fosta Primă Doamnă a Coreei de Sud, a fost condamnată vineri la șapte ani de închisoare pentru luare de mită, după ce o instanță a găsit-o vinovată că a acceptat obiecte de lux, precum bijuterii și o geantă Dior, în schimbul unor favoruri politice, relatează Reuters.

Judecătorul care a prezidat procesul la Tribunalul Districtual Central din Seul a declarat că soția fostului președinte Yoon Suk Yeol – care a fost înlăturat din funcție anul trecut după o încercare nereușită de a impune legea marțială în țară – a primit mită atât înainte, cât și în timpul mandatului prezidențial al acestuia.

Judecătorul a afirmat că aceasta și-a folosit poziția de Primă Doamnă pentru a facilita obținerea unor funcții și avantaje în afaceri.

„Și-a exercitat influența pentru a ajuta anumite persoane să obțină funcții importante în cadrul guvernului sau în Parlament”, a spus judecătorul. „A acceptat fără nicio ezitare aceste foloase necuvenite, pe care oamenii obișnuiți cu greu le-ar întâlni vreodată de-a lungul vieții”, a subliniat el.

Bunurile primite drept mită de fosta Primă Doamnă a Coreei de Sud

Lista bunurilor primite ca mită includea bijuterii precum un colier Van Cleef & Arpels, o broșă Tiffany și o pereche de cercei Graff, a precizat judecătorul.

De asemenea, Kim a primit o broască țestoasă din aur, o geantă Dior, un ceas Vacheron Constantin în valoare de 39 de milioane de woni (25.349,86 dolari) și un tablou evaluat la 140 de milioane de woni.

Judecătorul a declarat că acțiunile fostei Prime Doamne au afectat grav încrederea publicului în corectitudinea numirilor în funcțiile publice.

Procesul fostei Prime Doamne Kim Keon Hee a fost urmărit îndeaproape de sud-coreeni, FOTO: Chris Jung, NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

De la cine a primit mită Prima Doamnă Kim Keon Hee

Judecătorul a precizat că printre persoanele care i-au oferit mită s-au numărat proprietarul unei companii de construcții, care încerca să obțină o funcție guvernamentală pentru ginerele său, un pastor care dorea să-și extindă rețeaua de relații cu înalți oficiali, fostul conducător al unei universități private și directorul general al unui comerciant de câini robotici, care urmărea să furnizeze produse echipei prezidențiale de securitate.

Instanța a condamnat-o de asemenea la plata unei amenzi de 64,8 milioane de woni și a dispus confiscarea bunurilor primite ca mită, dacă acestea vor putea fi recuperate.

Kim a negat toate acuzațiile. Avocatul său le-a declarat jurnaliștilor că va ataca hotărârea la o instanță de apel, acuzând judecătorul că a exagerat importanța probelor defavorabile clientei sale.

Fosta Primă Doamnă se află în prezent în închisoare, după ce a fost găsită vinovată într-un proces separat de manipulare bursieră și de primirea de mită din partea Bisericii Unificării din Coreea de Sud. Ea a fost condamnată în aprilie la patru ani de închisoare pentru aceste fapte.

Soțul său, Yoon Suk Yeol, a fost condamnat în februarie la închisoare pe viață pentru că a orchestrat o insurecție legată de impunerea legii marțiale în 2024.