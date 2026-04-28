Fosta Primă Doamnă a Coreei de Sud a fost condamnată la 4 ani de închisoare de o curte de apel

Fosta Primă Doamnă Kim Keon Hee, fotografiată înainte să sosească la instanță pentru una din audierile procesului său, FOTO: Jung Yeon-je / AP / Profimedia Images

Kim Keon Hee, fosta Prima Doamnă a Coreei de Sud, a fost condamnată marți la patru ani de închisoare pentru manipularea pieței bursiere și luare de mită, după ce o instanță de apel i-a majorat pedeapsa inițială, transmite Reuters.

Instanța de apel a stabilit că Kim a participat, alături de mai mulți agenți bursieri la manipularea prețului acțiunilor unei companii sud-coreene tranzacționate în volume reduse. Judecătorii curții de apel au răsturnat astfel decizia unei instanțe inferioare, care o achitase de această acuzație.

Instanța de apel a concluzionat de asemenea că Kim a acceptat două genți Chanel și un colier Graff, în valoare totală de aproximativ 80 de milioane de woni (aproximativ 54.000 de dolari), din partea Bisericii Unificării, știind că aceasta aștepta favoruri politice pentru afacerile sale din străinătate.

„Kim și-a exercitat influența în calitate de Primă Doamnă și a comis fapta de luare de mită”, a declarat judecătorul principal al instanței. „Ea a afectat încrederea publicului în transparența guvernului și a provocat o ruptură în opinia publică în privința afacerilor naționale”, a continuat acesta.

Instanța i-a aplicat, de asemenea, o amendă de 70 de milioane de woni (47.500 de dolari) și a dispus confiscarea colierului.

Fosta Prima Doamnă a Coreei de Sud, arestată după tentativa de lovitură de stat a soțului ei

Kim, soția fostului președinte destituit Yoon Suk Yeol, fusese condamnată la 20 de luni de închisoare în prima hotărâre, pronunțată în ianuarie, pentru luare de mită, în timp ce o instanță o achitase de alte acuzații.

Pe lângă acuzațiile de luare de mită, Kim a fost pusă sub acuzare și pentru manipularea acțiunilor unor companii cu capitalizare mică, precum și pentru sprijinirea ilegală a unui candidat la alegerile parțiale din 2022.

Procurorii ceruseră 15 ani de închisoare pentru aceasta.

Instanța de apel a menținut decizia potrivit căreia Kim nu este vinovată de încălcarea legislației electorale. Kim se află în detenție din august 2025, când a fost arestată.

Ea a negat toate acuzațiile, iar avocații săi au declarat că va contesta decizia de marți la Curtea Supremă.

Cazul face parte dintr-o serie de procese rezultate în urma investigațiilor privind impunerea de scurtă durată a legii marțiale de către președintele Yoon în 2024 și scandalurile asociate cuplului influent.

Yoon, care a fost destituit din funcție în aprilie anul trecut, a fost condamnat în februarie la închisoare pe viață pentru orchestrarea unei insurecții legate de impunerea legii marțiale în 2024.

Mai mulți dintre apropiații săi sunt de asemenea judecați pentru presupusa lor implicare. Fostul prim-ministru Han Duck-soo a primit o pedeapsă de 23 de ani de închisoare, după ce judecătorii au stabilit că „a închis ochii” la planul lui Yoon.