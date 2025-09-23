Acuzația de lipsire de libertate contra Dianei Șoșoacă: Cum au povestit atunci incidentul Lucia Goracci de la Rai Uno și jurnalista din România care o ajuta

Parchetul General a anunțat marți că Diana Șosoacă este urmărită penal pentru mai multe acuzații diferite, printre care și patru infracțiuni de lipsire de libertate, procurorii cerând Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a liderei SOS România.

Acuzațiile de lipsire de libertate se referă la incidentul din decembrie 2021, când jurnalista Lucia Goracci și o echipă a postului de televiziune Rai Uno au mers să îi ia un interviu senatoarei Diana Șoșoacă în biroul acesteia.

Ce spune Goracci că s-a întâmplat

Incidentul a fost tratat atunci de o mare parte a presei italiene, iar Goracci a povestit ce s-a întâmplat:

„Am intrat în biroul de avocatură al doamnei Şoşoacă şi ne-a întâmpinat cu o atitudine zâmbitoare având pe masă mai multe alune şi covrigei. Când a început filmarea eu am rămas pe hol şi am văzut că soţul ei a adus în birou un sac negru în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate, după care am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie.

După acel moment doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă. Intră în conflict şi spune că dacă nu îi convin condițiile pe care ea le hotăraște poate să plece. În acel moment echipa de la RAI 1 s-a pregătit să plece. A ieșit în hol dar doamna Şoşoacă a apărut şi a închis uşa zicând că nu ieșim nicăieri.

A spus ulterior soțului să sune la Poliţie după ce a început să țipe, apoi un alt bărbat a intrat în casă”.

Potrivit jurnalistei, după 10 minute a venit Poliția, iar soţul senatoarei a început să împingă jurnaliştii italieni, iar apoi soţul senatoarei Diana Şoşoacă i-a smuls masca de pe faţă şi a lovit-o în braț, după care a muşcat-o de mână.

”M-a muşcat de mână şi apoi am ieșit afară”, afirmă Lucia Goracci.

Silvestru Șoșoacă a fost acuzat atunci și că l-a agresat pe unul dintre polițiștii care au intervenit și a fost condamnat în aprilie 2024, definitiv, la 180 de zile de „amendă-închisoare”. Potrivit procurorilor, el agresat unul dintre agenții de poliție, respectiv l-a împins, izbindu-l de perete, i-a pus o mână în gât, după care l-a tras de uniforma de poliție, cauzându-i suferințe fizice”.

Incidentul povestit de jurnalista română care o ajuta pe Goracci

Jurnalista Delia Marinescu, cea care a fost în biroul Dianei Șoșoacă împreună cu echipa de la postul de televiziune din Italia Rai Uno, a relatat și ea acum aproape patru ani, cum a izbucnit scandalul cu senatoarea, cum aceasta i-ar fi încuiat în încăpere.

Delia Marinescu a fost „fixer” pentru jurnalista Lucia Goracci și echipa sa, veniți în România pentru a face un reportaj despre pendemie și vaccinarea anti-COVID.

Delia Marinescu a povestit pe Facebook desfășurarea incidentului:

Eram în biroul de avocatură al senatoarei, unde ne chemase pentru un interviu.

Lucia Goracci e șefa biroului televiziunii publice Rai pe Turcia, Siria, Iraq și Europa de Sud-Est. Voia să facă un reportaj despre pandemie în România și m-a întrebat dacă pot să fiu ”fixer” (intermediar și traducător) pentru ea și echipa ei. Plănuia să vorbească cu oameni de ambele părți ale vaccinării. Pe senatoare o văzuse într-un reportaj la CNN și a trecut-o pe listă. Am confirmat interviuri cu un medic de la Institutul Balș, un fotograf care a pozat în ATI, un preot, un medic sudanez care convinge oamenii dintr-un sat din Dolj să facă vaccinul și Diana Șoșoacă.

”Str. Turda…”, îmi scrie senatoarea pe sms adresa completă. La 15.40 ne prezentăm la biroul ei. Ne întâmpină cu un zâmbet larg și farfuriuțe cu covrigei și alune. Pe pereți, steagul României, steagul dacilor și un colaj cu fotografii cu senatoarea. Goracci propune să înceapă interviul chiar acolo, în fața colajului. Șoșoacă aprobă.

Schimbă câteva replici despre Covid-19 și arată la cameră un sac mare și negru de plastic, în care zice că sunt băgați oamenii omorâți.

– De cine? De pandemie!, intervine Goracci.

– Care pandemie, doamnă? Atunci tu și ea de ce nu ați murit?

– Pentru că sunt vaccinată și port mască.

Deși până acum vorbise cu Goracci în engleză, Șoșoacă ne anunță că vrea să continue în română, pentru că asta e limba noastră.

– Da, seamănă cu italiana, zice jurnalista.

– Nu, italiana seamănă cu româna, o corectează senatoarea.

Mă cheamă lângă ea și-mi zice sever să am grijă cum traduc, pentru că ea știe și engleză, și italiană și o să verifice.

– O amenințați cumva?, o întreabă Goracci.

– Dacă nu vă convin condițiile, puteți să plecați, răspunde Șoșoacă.

– Ok, atunci plecăm, spune Goracci, revoltată că senatoarea m-a amenințat. Mulțumim oricum pentru timpul acordat.

Dăm să plecăm, dar senatoarea se repede și încuie ușa. Nu ne mai crede că suntem jurnaliști și ne cere legitimațiile. Sună la 112. “În momentul ăsta vorbiți cu un senator al României, da?”, îmi zice. Goracci trage de ușă și strigă “Dă-ne drumul! Asta e răpire!” Ușa se deschide, intră un bărbat, jurnalista reușește să scape.

Eu, cameramanul sârb Miki Stojicic și editorul turc Sirdas Yildiz de la Rai rămânem încuiați în apartamentul-birou, împreună cu senatoarea, soțul ei și bărbatul nou venit. Șoșoacă ne filmează, și eu la fel. Mă amenință că o să plătesc pentru asta. Le cere străinilor să șteargă toată filmarea.

– Am fost în 100 de țări și n-am văzut așa ceva, exclamă Yildiz.

Poliția vine în vreo 10 minute. Se întoarce și Goracci, care începe să filmeze scena și strigă să îi elibereze colegii. Silvestru Șoșoacă îi smulge telefonul din mână și masca de pe față, o lovește și sare la polițistul care se băgase între ei. “Silviu, încetează!”, repetă Șoșoacă. Îmbrânceli, agitație, urlete. Senatoarea le zice polițiștilor să ne șteargă filmările și să ne rețină, că i-am fi furat din casă.

Ieșim. În fața blocului, polițiștii de la Secția 4 ne întreabă dacă vrem să depunem plângeri pentru că am fost agresați. Da, zice echipa Rai, și mergem cu șoferul nostru. La secție, ne percheziționează minuțios pe toți, ne caută în genți și în buzunare, ne întreabă dacă avem arme sau droguri.

Ne spun că am fost conduși acolo pentru că Diana Șoșoacă a reclamat că am intrat peste ea fără voia ei. Nu, le zice Goracci. Ea a venit de bună voie ca să facă plângere pentru că a fost agresată în timpul muncii ei de jurnalist. Nu a fost adusă la secție, cum pretind acum polițiștii. Le zice că vrea să plece. Polițiștii nu ne lasă. Apare consulul Italiei. Într-un final, după opt ore în secția de poliție, putem pleca. E miezul nopții.

A doua zi, la 6 dimineața, mergem cu toată echipa în Dolj, să ducem la bun sfârșit reportajul. Pe drum mă sună un inspector de poliție de la Secția 1 să îmi spună că sunt chemată la audieri în calitate de martor pentru dosarul penal deschis pe numele lui Silvestru Șoșoacă, pentru ultraj împotriva polițistului agresat.

”Ați îmbrâncit-o pe doamna Șoșoacă?”, mă întreabă azi pe mine un reporter.

Nu. Am fost privați de libertate, iar jurnalista din Italia și un polițist au fost agresați în timp ce ne făceam cu toții meseria”.

Ulterior Televiziunea Rai Uno a difuzat reportajul despre rata scăzută de vaccinare anti-COVID din România, fiind prezentate, în mare parte, imagini din timpul scandalului echipei de jurnaliști ai televiziunii și senatoarea „no vax” Diana Șoșoacă.