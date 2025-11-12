Adele va debuta în actorie. Ea va juca în cel de-al treilea film regizat de celebrul designer de modă Tom Ford

Adele va renunța pentru o scurtă perioadă la muzică pentru a se dedica actoriei, cunoscuta cântăreață urmând să debuteze în următorul film al fostului designer de modă Tom Ford, scrie miercuri BBC News.

Artista va apărea în pelicula „Cry to Heaven” alături de nume mari precum Colin Firth, Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Paul Bettany și Owen Cooper, starul în ascensiune din serialul „Adolescence”.

Filmul va fi adaptat după romanul lui Anne Rice din 1982, a cărui acțiune are loc în secolul al XVIII-lea, în lumea „castraților” (așa-numiții „castrati”) – cântăreți bărbați care erau castrați înainte de pubertate pentru a-și păstra vocile înalte (sopran sau alto).

Tom Ford va regiza și produce filmul, tot el fiind și autorul scenariului, dar detaliile rolurilor interpretate de Adele și de ceilalți membri ai distribuției nu au fost încă dezvăluite.

Cartea urmărește povestea a doi „castrati” care devin cântăreți de operă de succes în Veneția și ale căror vieți se întrepătrund.

Distribuția îi va include, de asemenea, pe Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Hunter Schafer și Thandiwe Newton, potrivit presei americane. Revista Deadline a fost prima care a publicat informațiile despre acest film, iar un purtător de cuvânt al lui Tom Ford a confirmat intențiile acestuia pentru BBC.

Adele, una dintre cele mai populare vedete din industria muzicii din Marea Britanie, a lansat ultimul său album în urmă cu patru ani și a ieșit în mare parte de sub lumina reflectoarelor de când a renunțat să mai locuiască în Las Vegas, în urmă cu un an.

Ea a declarat că intenționează să ia „o pauză mare” după seria de concerte live de anul trecut și că dorește să „facă alte lucruri creative pentru o perioadă”.

Între timp, Tom Ford, care a fost unul dintre cele mai mari nume din lumea modei, a realizat două filme foarte apreciate – „A Single Man”, cu Firth și Hoult în rolurile principale, în 2009, și „Nocturnal Animals”, care i-a adus două nominalizări la premiile Bafta, în 2016.

El și-a vândut casa de modă care îi poartă numele către Estee Lauder pentru 2,8 miliarde de dolari (2,4 miliarde de lire sterline) în 2022, iar apoi a declarat că „își va lua rămas bun de la modă” și „își va petrece următorii 20 de ani din viață realizând filme”.

„Mi-a plăcut foarte mult să realizez cele două filme pe care le-am făcut. A fost cea mai mare plăcere pe care am avut-o în întreaga mea viață”, a declarat el pentru revista britanică GQ.