Adevărata poveste din spatele documentarului „Vecina perfectă” de pe Netflix, care urcă rapid în top

„Vecina perfectă”, cel mai recent documentar al Netflix, a fost lansat vineri pe platforma de streaming, la ora actuală fiind clasat pe locul 3 în topul celor mai vizionate producții.

Documentarul, care prezintă imagini filmate cu camerele de corp ale polițiștilor, expune o poveste cu final tragic a unei dispute între vecini, potrivit Netflix.

Producția, care explorează realitatea legilor de autoapărare din SUA, prezintă un incident care a avut loc în 2023, moment în care o femeie din Florida și-a împușcat și ucis vecina, în fața fiului ei de 9 ani, o mamă de culoare care avea patru copii.

Nu există interviuri, ci doar înregistrări din ultimii doi ani ale interacțiunilor poliției cu ucigașa, Susan Lorincz, în vârstă de 60 de ani, care se plângea frecvent că copiii din zonă fac zgomot când se joacă pe un teren viran din apropierea casei sale din Ocala, Florida, precum și imagini filmate cu camerele de corp montate pe uniformele polițiștilor din interviurile cu vecinii ei, scrie revista Time.

Lorincz a fost găsită vinovată de omor prin împrudență cu o armă de foc și ispășește acum o pedeapsă de 25 de ani de închisoare.

„Vecina perfectă” suna deseori la poliție

Conform Time, înainte de disputa dintre vecine care a degenerat într-o tragedie mortală, Lorincz suna frecvent la poliție pentru a-i reclama pe copiii din cartier care făceau gălăgie. Femeia acuza că cei mici intrau ilegal pe proprietatea ei, țipau constant la ea, îi spuneau să tacă și o amenințau cu moartea.

Lorincz se plângea polițiștilor că era atacată constant și că „se temea pentru viața ei” din cauza amenințărilor venite din partea copiilor.

Documentarul, al căruit nume a fost inspirat de o declarație a femeii, prezintă înregistrările pe care ea le-a făcut cu copiii care se jucau, pentru a le arăta polițiștilor. „Sunt ca o vecină perfectă”, le-a spus Lorincz ofițerilor într-una din intervenții.

Imaginile arată că polițiștii au răspuns în mod repetat cu scepticism la apelurile făcute de Lorincz, deoarece ea era singura locuitoare care avea astfel de plângeri. Copiii nu se jucau, strict vorbind, pe proprietatea e, ci în curtea vecinului ei.

Pamela Dias (dreapta) i-a adus un ultim omagiu fiicei sale, Ajike Owens, în timp ce persoanele îndoliate se adună pentru o slujbă de comemorare la Immerse Church of Ocala, pe 8 iunie 2023. Sursă foto: Alan Youngblood / AP / Profimedia

Ce spuneau vecinii despre femeie

Vecinul îi încuraja să vină la el și îi învăța pe copii să joace fotbal. Lorincz l-a rugat pe proprietarul casei să pună un semn cu „Accesul interzis” pe peluza ei, pentru a delimita zona dintre proprietatea ei și curtea vecinului.

Vecinii au afirmat că Lorincz le înjura copiii și au fost deranjați să afle că îi înregistra. Copiii au declarat poliției că se jucau doar de-a v-ați ascunselea în curte și că Lorincz îi hărțuia, îi insulta și îi amenința cu o umbrelă sau cu o armă.

Copiii au povestit că, odată, ea chiar a aruncat cu patine cu rotile în ei, deși Lorincz a susținut că le înapoia o pereche de patine lăsate pe peluza ei. Ei spun că Lorincz i-a acuzat că încercau să-i fure camioneta.

„Avem 11 ani!”, se aude unul dintre copii spunând în documentar. Ei i-au pus lui Lorincz porecla „Karen”, un termen argotic pentru femeile albe de vârstă mijlocie furioase, care pot fi rasiste în plângerile lor.

De la apelurile telefonice la o tragedie

Documentarul se concentrează pe incidentul fatal din 2 iunie 2023, când Lorincz a susținut că niște băieți au intrat ilegal pe proprietatea ei și, când le-a spus să plece, aceștia au răspuns că o vor chema pe mama lor. Lorincz a sunat la poliție, iar dispecerul i-a spus că polițiștii vor ajunge în scurt timp la locație.

Apoi, Lorincz a susținut că se afla în casă când Ajike Owens, un manager McDonald’s care locuia în cartierul ei, a început să bată la ușa ei. A luat o armă și a tras prin ușă, fără să-și dea seama că fiul lui Owens stătea chiar lângă ea. „Am crezut că o să mă omoare”, a declarat Lorincz poliției, insistând în repetate rânduri că nu a fost un act intenționat, premeditat.

Femeia și-a cerut scuze copiilor, ulterior, și explicând că „a acționat din frică”, temându-se că mama lor o va omorî.

Legea „Stand Your Ground” („Rămâi pe poziție”) este un principiu juridic, întâlnit în multe state din SUA, inclusiv Florida, care elimină obligația unei persoane de a se retrage înainte de a folosi forța, inclusiv cea letală, în legitimă apărare, atunci când există o amenințare iminentă de vătămare corporală gravă.

Cel mai cunoscut caz în care legea a dus la achitarea unei persoane, în baza acestei legi, este cel al lui George Zimmerman, un bărbat alb care l-a împușcat pe Trayvon Martin, un tânăr afro-american de 17 ani care era neînarmat.

Judecătorul a apreciat că femeia acționat din furie

Cu toate acestea, în înregistrările video ale interogatoriului poliției, detectivii spun că nu înțeleg de ce a scos arma la doar două minute după ce dispecerul 911 a spus că poliția era în drum spre locuința ei. În timpul pronunțării sentinței din 2024, judecătorul a susținut că Lorincz a acționat mai mult din furie decât din frică.

„Dacă nu depunem mărturie împotriva unor astfel de crime, dacă ne întoarcem cu spatele, dacă nu le scoatem la lumină, ele vor continua să existe în întuneric”, a declarat regizoarea Geeta Gandbhir pentru revista Time.

Analizând imagini înregistrate de camerele video ale poliției pe parcursul a doi ani, Gandbhir a sperat să transforme un instrument destinat protejării poliției într-un instrument care să le expună greșelile.

Gandbhir, a cărei familie era apropiată de victimă, se întreabă de ce poliția nu a chemat un asistent social sau un alt tip de mediator pentru a calma situația.

Ea consideră că poliția ar fi trebuit să ia măsuri împotriva lui Lorincz mult mai devreme, având în vedere armele din casa ei și numeroasele apeluri la poliție pentru situații care nu erau considerate a fi o urgență.

„Poliția nu trebuie să intervină cu arme și să bată oamenii pentru a eșua în fața comunității”, a spus regizoarea. „Dacă poți să iei o armă pentru a rezolva o dispută trivială cu vecinul tău, de ce altceva ești capabil?”