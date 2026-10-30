„Adevărata sarcină” a Guvernului Niculescu, în opinia lui Stelian Tănase. „A început în forță, în sensul zgomotului pe care l-a produs”

Stelian Tănase, scriitor și politolog, consideră că Guvernul Luca Niculescu nu va lua măsuri nepopulare, deoarece PSD vrea să câștige alegerile parlamentare din 2028.

Stelian Tănase a declarat, vineri, la B1 TV, că „adevărata sarcină” a Guvernului învestit la 20 octombrie, alcătuit din PSD și tehnocrați, este „să guverneze de așa manieră încât să câștige alegerile din 2028”.

„Acesta este un guvern de alegeri – nu în sensul că face alegeri, el face și alegerile, va fi guvernul care face alegerile, dar în sensul că trebuie să guverneze de așa manieră încât să câștige alegerile din 2028. Asta e adevărata sarcină a acestui guvern”, a afirmat politologul.

El crede că „acest guvern nu va risca să ia măsuri nepopulare, el vrea să câștige alegeri”, ci „mai curând va încerca să facă niște pomeni”.

Stelian Tănase a menționat că, în opinia lui, populația este „foarte posomorâtă, îngrijorată”.

„Guvernul a început în forță, în sensul zgomotului pe care l-a produs, dar este un zgomot de bazar, de talcioc, de pertractări. Era normal să vină un moment de răfuială în care ăștia vor să spună «greaua moștenire», ca toate guvernele, dar vom vedea un pic mai încolo dacă «greaua moștenire» se transformă în altceva sau vor lăsa și ei o «grea moștenire»”, a mai spus Tănase.

Stelian Tănase, despre reformele cerute de liderul PSD: „O cacealma”

Stelian Tănase a susținut că Sorin Grindeanu a făcut „o cacealma” atunci când a anunțat că îi va propune premierului Luca Niculescu să angajeze răspunderea Guvernului pe reforma administrativă și pe restructurarea la nivel guvernamental.

„Eu sunt de acord cu amândouă (…). PSD, când vine, mereu ridică steagurile peste creneluri și promit mari reforme, ceva spectaculos. Eu nu cred că vor face nici una, nici alta, dar ce este interesant, chiar foarte interesant, este că aceste mari proiecte au fost anunțate de Grindeanu, nu de primul ministru, nu de președinte, nu de cine vreți dumneavoastră, ci de cineva care vrea să pretindă sau să arate publicului că el e șeful, el conduce partidul, adică Guvernul, pentru că guvernul e al lui”, a mai declarat Stelian Tănase.