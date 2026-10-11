Atenție la vremea din București începând de mâine dimineață. Temperaturile scad puternic peste noapte

Duminică pare a fi ultima zi cu temperaturi de vară din acest an. De luni dimineață, temperaturile maxime scad la jumătate.

Potrivit ANM, duminică vremea este frumoasă pe parcursul zilei, cerul mai mult senin și valorile termice mult mai mari decât cele normale pentru această dată. Începând cu orele serii treptat se va înnora și temporar va ploua (cantitate de apă de 3…6 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28…29 de grade, iar cea minimă de 13…14 grade.

De luni dimineață, de la ora 09:00 și până marți dimineață, vremea se va răci semnificativ. Cerul va fi noros și va ploua în cea mai mare parte a intervalului. Vor fi și averse și se vor cumula cantități de apă în general de 20…30 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări ziua (viteze la rafală de până la 45 km/h). Temperatura maximă va fi de 15…16 grade, iar cea minimă de 9…10 grade.

De altfel, de luni până marți, Capitala se va afla sub atenționare meteorologică cod galben pentru ploi însemnate cantitativ.

Cod galben în mai multe regiuni ale țării

Meteorologii au emis duminică o alertă cod galben de ploi însemnate, care intră în vigoare mâine dimineață și este valabilă până marți, în județe din sudul țării și în Capitală. De astăzi, vremea se răcește, iar ploile cuprind treptat toată țara.

Alerta cod galben de ploi este în viogare în intervalul 12 octombrie, ora 10:00 – 13 octombrie, ora 10:00.

Vizată este cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură. Aiic, vor fi ploi însemnate cantitativ.În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de 40…50 l/mp.