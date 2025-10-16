Administrația din Miercurea Ciuc interzice folosirea a trei rase de câini pentru paza turmelor

Câinii din rasele Kangal, Ciobănesc Caucazian și Ciobănesc de Asia Centrală nu mai pot fi folosiți la paza turmelor și cirezilor pe teritoriul administrativ al municipiului Miercurea-Ciuc, a anunțat primarul Atilla Korodi, într-un mesaj publicat pe Facebok.

Decizia a fost luată joi printr-o decizie de Consiliu Local care modifică regulamentul de pășunat și este explicată de primar prin agresivitatea acestor rase de câini.

„Câinii din rasele Kangal, Ciobănesc Caucazian și Ciobănesc de Asia Centrală nu pot fi folosiți în apropierea zonelor locuite, pe pășunile frecventate de turiști și pelerini, deoarece aceste rase sunt extrem de agresive și pot ataca oameni sau animale domestice fără motiv”, a precizat Atilla Korodi.

Potrivit edilului, această măsură a fost discutată încă din primăvară și amânată la solicitarea crescătorilor, dar un atac al unor câini ciobănești a făcut administrația locală să schimbe regulamentul.

„Pășunatul fără autorizație este interzis, iar regulamentul interzice, de asemenea, deținerea câinilor periculoși. Astfel, cercul s-a închis”, conchide.

El invită locuitorii din Miercuri Ciuc care observă pe pășuni câini din cele trei rase să apeleze Poliția Locală a muncipiului.



