Administrația Trump a recurs la o acțiune fără precedent împotriva președintelui Rezervei Federale, pe care vrea să-l schimbe

Jerome Powell alături de Donald Trump, când președintele SUA l-a nominalizat la șefia Fed în timpul primului său mandat, FOTO: Pablo Martinez Monsivais / Associated Press / Profimedia

Administrația președintelui american Donald Trump și-a intensificat campania de presiuni asupra Rezervei Federale (Fed), banca centrală a Statelor Unite, amenințând cu inculparea președintelui acesteia, Jerome Powell, din cauza unor declarații făcute în fața Congresului despre un proiect de renovare a unei clădiri, relatează Reuters.

Cel mai recent episod dintr-un efort de lungă durată al lui Trump de a exercita un control mai mare asupra Fed a avut consecințe imediate: senatorul republican Thom Tillis, membru al Comisiei bancare a Senatului care avizează nominalizările prezidențiale pentru Fed, a declarat că amenințarea cu inculparea lui Powell pune sub semnul întrebării „independența și credibilitatea” Departamentului Justiției.

Tillis, un legiuitor al Partidului Republican al lui Trump, a spus că se va opune oricăror nominalizări ale președintelui la Fed, inclusiv pentru succesorul lui Powell în fruntea băncii centrale, „până când această chestiune juridică va fi pe deplin soluționată”.

În joc se află independența Fed, cea mai importantă bancă centrală din lume, de a stabili politica monetară a Statelor Unite fără influențe nejustificate din partea unor oficiali aleși precum Trump, care ar prefera costuri mai mici ale creditării pentru atractivitatea lor politică.

Chiar Trump l-a numit pe Jerome Powell la șefia Fed

Powell, numit în funcția de președinte al Fed de către Trump în 2018, își va încheia mandatul de lider al Rezervei Federale în luna mai, dar nu este obligat să plece, iar mai mulți analiști au interpretat ultima mișcare a administrației ca fiind de natură să sporească șansele ca acesta să rămână în funcție într-un gest de sfidare.

Noua acțiune, apărută cu aproximativ două săptămâni înainte ca tentativa lui Trump de a demite un alt oficial al Fed, guvernatoarea Lisa Cook, să fie analizată de Curtea Supremă – a fost întâmpinată cu o reacție prudentă pe Wall Street.

Investitorii au urmărit cu neliniște confruntarea dintre Trump și Fed, care se desfășoară încă de când liderul republican a fost ales pentru un al doilea mandat în noiembrie 2024, pe baza promisiunilor de a îmbunătăți accesibilitatea economică pentru americani după o perioadă de inflație ridicată.

Investitorii afirmă că investigația și reacția tranșantă a lui Powell escaladează brusc un conflict care riscă să zdruncine independența Fed, o piatră de temelie a politicii economice americane și un pilon al sistemului său financiar.

Dolarul american a scăzut luni cel mai mult din ultimele trei săptămâni. Aurul a urcat la un nivel record, contractele futures pe acțiunile americane au coborât, iar piețele au început să includă o probabilitate ușor mai mare de reduceri ale ratelor dobânzilor pe termen scurt.

„Dezvăluirile din această seară marchează o escaladare dramatică a efortului administrației de a submina Fed și ar putea declanșa o serie de consecințe neintenționate care contravin direct obiectivelor declarate ale președintelui Trump”, a declarat pentru Reuters Karl Schamotta, strateg-șef de piață la Corpay, în Toronto.

Șeful Rezervei federale a dezvăluit noua cale de atac împotriva sa

Ultima serie de atacuri din partea oficialilor administrației Trump a fost dezvăluită duminică seara de Powell, care a spus că Fed a primit săptămâna trecută citații din partea Departamentului Justiției, legate de comentariile pe care le-a făcut în fața Congresului vara trecută privind depășirile de costuri ale unui proiect de renovare în valoare de 2,5 miliarde de dolari a complexului de clădiri al sediului Fed din Washington.

„Vineri, Departamentul Justiției a transmis Rezervei Federale citații emise de un mare juriu, amenințând cu o inculpare penală legată de mărturia mea în fața Comisiei bancare a Senatului din luna iunie a anului trecut”, a spus Powell. „Am un respect profund pentru statul de drept și pentru responsabilitatea într-o democrație. Nimeni – cu siguranță nu președintele Rezervei Federale – nu este mai presus de lege.”

„Dar această acțiune fără precedent trebuie privită în contextul mai larg al amenințărilor administrației și al presiunilor continue” pentru reducerea ratelor dobânzilor și, mai general, pentru obținerea unui cuvânt mai greu de spus în conducerea Fed, a adăugat el.

„Această nouă amenințare nu are legătură cu mărturia mea din iunie anul trecut sau cu renovarea clădirilor Rezervei Federale. Nu este vorba despre rolul de supraveghere al Congresului… Acestea sunt pretexte. Amenințarea cu acuzații penale este o consecință a faptului că Rezerva Federală stabilește ratele dobânzilor pe baza celei mai bune evaluări a noastre cu privire la ceea ce servește interesului public, în loc să urmeze preferințele președintelui”, a subliniat Jerome Powell.

Trump a declarat duminică pentru NBC News că nu știa nimic despre acțiunile Departamentului Justiției. „Nu știu nimic despre asta, dar cu siguranță nu se descurcă foarte bine la Fed și nu se descurcă foarte bine nici la construit clădiri”, a spus Trump.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Justiției a refuzat să comenteze cazul, dar a adăugat: „Procurorul general le-a cerut procurorilor federali să acorde prioritate investigării oricărui abuz al banilor contribuabililor”.

„Un punct de minim” al președinției lui Trump

Trump a cerut reduceri drastice ale ratelor dobânzilor încă de la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, acuzând politica Fed că frânează economia și sugerând în mod repetat posibilitatea demiterii lui Powell, în pofida protecțiilor legale care, cel puțin teoretic, îl apără pe președintele Fed de revocare.

Independența băncilor centrale, cel puțin în ceea ce privește stabilirea ratelor dobânzilor pentru controlul inflației, este considerată un principiu fundamental al unei politici economice solide, protejând factorii de decizie monetară de considerente politice pe termen scurt și permițându-le să se concentreze pe obiective pe termen lung de menținere a stabilității prețurilor.

Ancheta împotriva lui Powell „reprezintă un punct de minim al președinției lui Trump și un punct minim în istoria băncilor centrale din America”, a declarat pentru Reuters Peter Conti-Brown, un istoric de la Universitatea din Pennsylvania specializat în istoria Fed.

„Congresul nu a conceput Fed pentru a reflecta fluctuațiile zilnice ale președintelui, iar pentru că Fed a respins încercările președintelui Trump de a o subordona, acesta folosește întreaga forță a dreptului penal american împotriva președintelui său”.