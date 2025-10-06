Administrația Trump a ridicat sancțiunile impuse unui fost președinte acuzat de „corupție masivă”

Fostul președinte Horacio Cartes în timpul unui miting politic al candidatului la președinție al partidului Colorado, Santiago Pena, în Asunción, Paraguay, pe 24 aprilie 2023. FOTO: Jorge Saenz / AP / Profimedia

Fostul președinte al Paraguayului, Horacio Cartes, a anunțat luni că Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Statelor Unite a ridicat sancțiunile impuse împotriva lui în urmă cu doi ani pentru implicarea sa în presupuse acte de corupție, informează Reuters.

Anunțul a urmat unei declarații publicate pe site-ul OFAC, în care fostul președinte și mai multe dintre companiile sale au fost eliminate de pe lista celor pe care Oficiul îi numește „cetățeni special desemnați”.

OFAC i-a impus sancțiuni lui Cartes în 2023, invocând „corupția masivă”, pe care fostul lider a negat-o în repetate rânduri.

„Cu umilă atitudine și satisfacție primesc vestea ridicării sancțiunilor OFAC care apăsau asupra mea”, a afirmat Cartes luni, într-un comunicat publicat pe rețeaua de socializare X.

Cartes, care a guvernat Paraguay între 2013 și 2018, este considerat mentorul politic al actualului președinte al țării, Santiago Pena. Cartes conduce în continuare Partidul Colorado, aflat la putere, și are o influență semnificativă în guvernul lui Pena.

Statele Unite l-au acuzat pe Cartes de participarea la activități de corupție înainte, în timpul și după mandatul său de președinte, precum și că a obstrucționat o anchetă internațională majoră privind criminalitatea transnațională pentru a se proteja pe el însuși.

„Îi mulțumesc guvernului Statelor Unite, condus de președintele Donald Trump, pentru că a acționat cu obiectivitate și simț al dreptății în examinarea tuturor circumstanțelor relevante și a meritelor apărării mele”, a adăugat Cartes.

Pe lângă menținerea unei alianțe a Paraguayului cu Taiwanul, în ciuda apelurilor interne tot mai numeroase de recunoaștere a dreptului Chinei asupra acestei națiuni insulare care este guvernată democratic, Peña a arătat un sprijin puternic pentru inițiativele SUA în forurile internaționale, incluzând aici sprijinul său pentru Israel în timpul războiului din Fâșia Gaza.

Luni, Santiago Pena a scris într-o postare pe X: „Sărbătorim această decizie a guvernului Statelor Unite și ne reafirmăm angajamentul de a colabora și mai strâns”.