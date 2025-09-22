Administrația Trump acuză că datele privind foametea în SUA sunt părtinitoare și anunță că nu le va mai publica

Administrația Trump va pune capăt raportului anual al guvernului federal privind foametea în America, afirmând că acesta devenise „excesiv de politizat” și „plin de inexactități”, printre altele, relatează The Associated Press.

Decizia vine la două luni și jumătate după ce președintele Donald Trump a semnat o lege care a redus drastic ajutorul alimentar pentru persoanele sărace. Biroul pentru Buget al Congresului a estimat că proiectul de lege privind reducerile de taxe și cheltuieli, „Legea mare și frumoasă” pe care republicanii au trecut-o prin Congres în iulie, înseamnă că 3 milioane de oameni nu s-ar mai califica pentru tichete de masă, cunoscute în SUA și sub denumirea de beneficii SNAP.

Spre deosebire de România și alte țări europene, în SUA tichetele de masă („food stamps”) nu sunt acordate de angajator drept compensație pentru salariați, ci de către guvernul federal persoanele fără venituri sau cu venituri mici.

Decizia de a renunța la raportul Departamentului Agriculturii al SUA (USDA) privind securitatea alimentară a gospodăriilor a fost relatată pentru prima dată de The Wall Street Journal.

Câte persoane s-au aflat într-o situație de insecuritate alimentară în SUA

Într-un comunicat de presă publicat zilele trecute, USDA a declarat că raportul din 2024, care urma să fie publicat pe 22 octombrie, va fi ultimul.

„Întrebările utilizate pentru colectarea datelor sunt complet subiective și nu oferă o imagine exactă a securității alimentare reale”, a declarat USDA. „Datele sunt pline de inexactități, înclinate să creeze o narațiune care nu reflectă ceea ce se întâmplă de fapt în țară, întrucât experimentăm în prezent rate mai scăzute ale sărăciei, creșteri salariale și dezvoltare a locurilor de muncă sub administrația Trump”, a continuat sursa citată.

Biroul de Recensământ de la Washington a raportat la începutul acestei luni că rata sărăciei în SUA a scăzut de la 11% în 2023 la 10,6% anul trecut, înainte ca Donald Trump să preia al doilea său mandat prezidențial.

Însă raportul anual al USDA din anul 2024 a evidențiat o „o criză alarmantă a foametei în America”, notând că 47,4 milioane de persoane au trăit în anul precedent în gospodării care se confruntau cu insecuritate alimentară, o creștere de 3,2 milioane comparativ cu 2022 și de 13,5 milioane comparativ cu 2021.

„Această explozie a fost, cel mai probabil, determinată în mare măsură de inflație și de retragerea unor măsuri esențiale de sprijin implementate în timpul pandemiei de COVID-19, care au oferit creșteri temporare ale beneficiilor din cadrul Programului de Asistență Suplimentară pentru Nutriție (SNAP), au permis școlilor să ofere mese gratuite tuturor elevilor și au extins Creditul Fiscal pentru Copii. Factorii de decizie politică trebuie să revină la aceste intervenții dovedite și să le dezvolte în continuare, pentru ca toate gospodăriile să poată prospera”, nota raportul.

Per ansamblu, raportul arăta că aproximativ una din șapte gospodării (13,5%) din America s-a confruntat cu foametea în 2023.

O măsură din „manualul mai multor state nedemocrate”?

Criticii au acuzat imediat administrația că face în mod deliberat mai dificilă măsurarea foametei și evaluarea impactului reducerilor de bonuri de masă.

„Trump anulează un sondaj guvernamental anual care măsoară foametea în America, în loc să permită ca acesta să arate o creștere a foametei în timpul mandatului său”, a declarat pe rețelele sociale Bobby Kogan, director senior de politică bugetară federală la Center for American Progress, un think tank cu orientare de stânga.

„Aceasta urmează manualul multor state nedemocrate, care anulează sau manipulează rapoarte ce ar arăta altfel știri mai puțin favorabile”, a mai spus el.