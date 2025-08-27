Administraţia Trump ia în calcul să cumpere participaţii la giganţii din apărare precum Lockheed Martin

Înalţi oficiali ai Pentagonului analizează posibilitatea ca guvernul federal al Statele Unite să achiziţioneze participaţii la marii producători de armament, inclusiv Lockheed Martin, a declarat marţi secretarul Comerţului, Howard Lutnick.

Declaraţia vine la doar câteva zile după ce administraţia Trump a cumpărat 10% din acţiunile Intel, într-o tranzacţie de aproximativ 9 miliarde de dolari, relatează News.ro citând postul american CNBC.

Întrebat dacă guvernul ar putea replica această strategie şi în cazul contractorilor de apărare, Lutnick a confirmat că există „o discuţie uriaşă” pe această temă.

„Lockheed este practic un braţ al guvernului american. Dar care este economia din spatele acestui lucru? Îi las pe secretarul Apărării şi pe adjunctul său să răspundă”, a spus Lutnick, adăugând că echipa de la Pentagon „se gândeşte serios” la acest pas.

El a mai precizat că preşedintele Donald Trump „reconsideră modul în care SUA ar trebui să îşi finanţeze muniţiile şi capacităţile de apărare”, sugerând o posibilă schimbare majoră în modul de alocare a bugetelor aprobate anual de Congres.

Un purtător de cuvânt al Lockheed Martin a transmis că firma îşi continuă colaborarea cu administraţia Trump „pentru a consolida apărarea naţională”. Pentagonul nu a oferit încă un comentariu oficial, precizează CNBC.

Lockheed Martin este cel mai mare contractor de apărare din lume, urmat de RTX, Northrop Grumman, General Dynamics şi Boeing.

Iniţiativa ar marca o nouă etapă în politica economică a lui Trump, care, prin investiţia directă în Intel, a stârnit deja critici că se îndepărtează de principiile pieţei libere şi riscă să subordoneze deciziile corporative unor considerente politice.