Administrația Trump pune la cale un plan prin care angajații federali dați afară să nu mai poată contesta concedierea

Administrația Trump încearcă să îngreuneze contestarea concedierii de către angajații federali disponibilizați, conform unui plan guvernamental publicat luni, prin limitarea dreptului acestora de a ataca decizia la un consiliu independent, informează Reuters.

Biroul de Management al Personalului, biroul de resurse umane al guvernului federal, a propus eliminarea dreptului angajaților federali concediați de a contesta disponibilizarea în fața Consiliului independent pentru Protecția Sistemelor de Merit, conform planului.

În schimb, lucrătorii concediați ar trebui să facă apel la OPM, un birou al cărui director raportează președintelui american Donald Trump. Dacă propunerea este implementată, aceasta s-ar baza pe eforturile anterioare ale lui Trump de a reduce dimensiunea guvernului federal, notează Agerpres.

Trump a făcut din concedierile masive ale angajaților guvernamentali o piesă centrală a celui de-al doilea mandat al său.

În același timp, el a subminat căile prin care aceiași angajați își pot contesta concedierea, inclusiv prin disponibilizarea membrilor birourilor guvernamentale care aplică protecția locurilor de muncă pentru angajații federali, mai scrie Reuters.

Consiliul pentru Protecția Sistemelor de Merit, organizația menționată în propunerea de luni, mediază disputele dintre angajații federali și angajatorii lor. Consiliul a înregistrat o creștere a numărului de cazuri noi după ce Trump a preluat mandatul pentru a doua oară. Numărul de cazuri al consiliului a crescut cu 266% între 1 octombrie 2024 și 30 septembrie 2025, conform datelor guvernamentale, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Propunerea OPM ar „da administrației mână liberă să concedieze segmente uriașe ale forței de muncă federale fără o supraveghere independentă semnificativă”, a declarat Everett Kelley, președintele Federației Americane a Angajaților Guvernamentali, cel mai mare sindicat al angajaților federali din SUA.

Directorul OPM, Scott Kupor, a declarat la sfârșitul anului trecut că guvernul SUA a concediat 317.000 de angajați federali în 2025. Kupor a spus pentru Reuters că doar o fracțiune dintre cei care au plecat au fost concediați, majoritatea optând să accepte o răscumpărare a contractului sau să plece pe cont propriu. Reuters menționează că nu a putut verifica independent acuratețea declarației lui Kupor.

OPM va fi corectă și imparțială atunci când gestionează reclamațiile angajaților federali concediați, a declarat McLaurine Pinover, purtătoare de cuvânt a biroului.

Scopul este de a oferi angajaților „corecții la timp atunci când apar erori”, a spus ea, adăugând că agențiile ar trebui să fie capabile să „se restructureze în mod responsabil și echitabil”.