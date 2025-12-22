Administrația Trump recheamă de la post zeci de ambasadori numiți de Biden

Administrația președintelui republican al SUA, Donald Trump, va rechema de la post zeci de ambasadori numiți sub administrația anterioară a președintelui democrat Joe Biden, în cadrul unei remanieri ample menite să alinieze corpul diplomatic noilor priorități de politică externă ale SUA, afirmă surse citate luni de AFP, conform Agerpres.

Acești ambasadori, majoritatea diplomați de carieră, au fost informați cu privire la încheierea misiunii lor până la sfârșitul lunii ianuarie, potrivit acelorași surse, care confirmă relatări din presă ce menționează rechemarea de la post a circa 30 de ambasadori, în special din Africa.

Deși în practica diplomației SUA este uzual ca o administrație nouă să schimbe ambasadorii numiți de administrația anterioară, adesea acești ambasadori fiind selectați din rândul donatorilor sau susținătorilor președintelui câștigător al alegerilor, o astfel de rechemare a ambasadorilor care sunt diplomați de carieră este mai puțin obișnuită, aceștia fiind de obicei lăsați să-și ducă mandatul până la capăt sau cel puțin să rămână la post până la sosirea înlocuitorului.

Contactat de AFP, Departamentul de Stat al SUA nu a confirmat detaliile acestor rechemări, dar a menționat că „acesta este un proces standard în orice administrație”.

„Un ambasador este un reprezentant personal al președintelui”, iar președintele Trump „are dreptul să se asigure că are în aceste țări oameni care promovează agenda America first (America pe primul loc)”, a explicat un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat, care a cerut să rămână anonim.

După revenirea la putere în ianuarie, președintele Donald Trump și secretarul său de stat, Marco Rubio, au inițiat o reformă amplă a diplomației americane, axată pe prioritățile SUA, inclusiv combaterea migrației ilegale, reducerea ajutorului extern și eliminarea programelor progresiste DEI („diversitate, echitate și incluziune”).

Sute de angajați ai Departamentului de Stat implicați în activități de acest fel au fost nevoiți să-și caute alt loc de muncă și a fost desființată Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), instituție pe care Trump a acuzat-o că a sprijinit „presa de fake news” favorabilă democraților lui Joe Biden.

Pe lângă acțiunile pur umanitare, USAID finanța în străinătate din bugetul său anual de circa 40 de miliarde de dolari de asemenea ONG-uri, activiști și mass-media pentru a promova „bunele practici democratice”, fiind astfel acuzată de susținerea unor cauze ideologice și implicare în acțiuni de destabilizare a unor guverne.