Administrația Trump se gândește să suspende sancțiunile împotriva petrolului iranian, pentru a diminua tensiunile pe piață

Scott Bessent, secretarul american al Trezoreriei, fotografiat în timpul unei conferințe de presă pe care a susținut-o la Casa Albă, FOTO: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia

Statele Unite iau în considerare relaxarea temporară a unor sancțiuni impuse unilateral asupra petrolului iranian, la aproape trei săptămâni de la începutul războiului pe care l-au pornit împreună cu Israelul împotriva Iranului, conflict care a crescut prețul barilului de petrol după ce, în represaliile sale, Iranul a restricționat traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, transmite joi AFP.

„În zilele următoare, am putea ridica sancțiunile asupra petrolului iranian care se află în prezent pe mare”, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent.

În acest mod, consideră oficialul american, vor fi folosiți „barilii iranieni împotriva iranienilor înșiși pentru a menține prețurile la un nivel scăzut (…), în timp ce noi continuăm această campanie militară”, citează AFP și Agerpres.

Scott Bessent nu a precizat cât ar putea dura o astfel de relaxare a sancțiunilor, care ar avea ca model relaxarea temporară a sancțiunilor împotriva petrolului exportat de Rusia anunțată săptămâna trecută de Washington, ce a permis până la începutul lunii aprilie comercializarea petrolului rusesc deja încărcat pe nave.

Este vorba despre sancțiuni impuse unilateral de SUA împotriva Rusiei și Iranului. Washingtonul încearcă prin astfel de măsuri punitive să împiedice nu doar comerțul său bilateral cu țările împotriva cărora a impus sancțiunile, ci și comerțul dintre acestea din urmă și statele terțe pe care SUA le amenință cu sancțiuni secundare, precum taxe vamale sau interzicerea accesului la sistemele financiare și de asigurări americane. De pildă, Statele Unite au impus Indiei, un astfel de stat terț, reducerea achizițiilor de petrol rusesc după ce au amenințat-o cu taxe vamale secundare.

Practica unor sancțiuni unilaterale de acest fel a fost adoptată și de UE împotriva Rusiei, după invazia în Ucraina.