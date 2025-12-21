Administrator al Palatului Élysée arestat pentru furt de tacâmuri

O masă împodobită cu farfurii și pahare pentru cinele oficiale de la Palatul Elysee din Paris, 15 septembrie . Credit line: Christophe Ena / AP / Profimedia

Trei bărbați vor fi judecați anul viitor, după ce un steward angajat la reședința oficială a președintelui francez a fost arestat săptămâna aceasta pentru furtul de tacâmuri și servicii de masă în valoare de mii de euro, a anunțat parchetul din Paris, citat de Korea Times

Administratorul-șef al Palatului Élysée a raportat dispariția, pierderile estimate fiind între 15.000 și 40.000 de euro (17.500 – 47.000 de dolari).

Fabrica din Sèvres — care a furnizat cea mai mare parte a porțelanurilor — a identificat mai multe dintre obiectele dispărute pe site-urile de licitații online. Interogarea personalului de la Élysée i-a determinat pe anchetatori să-l suspecteze pe unul dintre administratorii de argint, ale cărui înregistrări de inventar dădeau impresia că plănuia furturi viitoare.

Ceramică de Sèvres, Hauts-de-Seine, Franța, 24 aprilie 2024. Credit line: Christophe Clovis / Bestimage / Profimedia

Anchetatorii au stabilit că bărbatul avea o relație cu managerul unei companii specializate în vânzarea online de obiecte, în special articole de masă. Anchetatorii au descoperit pe contul său de pe Vinted o plăcuță ștampilată cu „Forțele Aeriene Franceze” și scrumiere „Manufactura de Sèvres”, care nu sunt disponibile publicului larg.

Aproximativ 100 de obiecte au fost găsite în dulapul personal al administratorului de argint, în vehiculul său și în casa lor. Printre obiectele recuperate s-au numărat cratițe de cupru, porțelan Sèvres, o statuetă René Lalique și cupe de șampanie Baccarat.

Cei doi au fost arestați, anchetatorii identificând și un destinatar al bunurilor furate. Obiectele recuperate au fost returnate la Palatul Élysée.

Cei trei suspecți au apărut joi în fața instanței, fiind acuzați de furt în comun de bunuri mobile incluse în patrimoniul național – o infracțiune pedepsită cu până la 10 ani de închisoare și o amendă de 150.000 de euro, precum și de manipulare agravantă a bunurilor furate.

Procesul a fost amânat până pe 26 februarie. Inculpații au fost plasați sub supraveghere judiciară, li s-a interzis să discute unii cu alții și să participe la licitații .