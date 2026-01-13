Mărirea impozitelor pe proprietate: episodul ascuns pe care îl știu toate partidele, dar preferă să nu mai vorbească despre el

Un moment bântuie politica la vârf a României, dar puțină lume vrea să pună degetul pe el, pentru că atinge trei partide de la guvernare. Adevărul e însă că majorarea cu 50% a impozitelor pe proprietate trebuia să se producă de la 1 ianuarie 2023. Guvernul a calculat și a propus. S-a votat în Parlament. Ciolacu și Ciucă au fugit de asumarea majorării impozitelor pe proprietate. Bugetul a pierdut 12 miliarde de lei. I-am întrebat ce cred acum.

Fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu (PSD) a explicat într-un dialog cu HotNews că prin amânarea Ciolacu-Ciucă bugetul a pierdut 4 miliarde de lei doar în 2023. În total, până azi, e vorba de 12 miliarde de lei în trei ani dacă măsura se aplica cum fusese stabilit.

„Este evident, Ciolacu și Ciucă au mers pe logica „vedem ce va fi după, dar să ieșim noi bine la alegeri”, Erau foarte bine înțeleși, se discuta foarte clar cum o să mergem pe 10 ani, cum o să fie unul președinte și altul premier, că o să fie lapte și miere. Nu a fost deloc așa”, spune și primarul PSD din Buzău Constantin Toma, într-o discuție cu redacția.

Acest episod merită adus în prezent. Am discutat cu mulți dintre cei implicați atunci în decizia creșterii taxelor. A fost și votată în Parlament, dar n-a fost aplicată.

2021: „Cât mai aproape de valoarea de piață a proprietății”

Filmul majorării impozitelor locale a început în 2021. Măsura era cuprinsă în PNRR, fără ca jalonul să prevadă o majorare clară a impozitelor locale, ci doar o estimare a bazei impozabile „cât mai aproape de valoarea de piață a proprietății”.

PSD și PNL au avut la dispoziție două soluții care puteau determina creșterea impozitului pe proprietate de la 1 ianuarie 2023. Prima este OG 16 din vara lui 2022, act asumat de ministerul de Finanțe condus de Adrian Câciu (PSD).

Adrian Câciu, Foto: Guvernul României

Câciu susține că prin OG16 s-a stabilit un mod de impozitare a proprietăților, clădiri sau terenuri, care să fie procent din valoarea proprietății. Bugetul ar fi câștigat anual 4 miliarde de lei dacă măsura era în vigoare și nu era prorogată.

Câciu: „4 miliarde de lei”

„Impozitul pe proprietate a fost stabilit să crească de la 1 ianuarie 2023, în baza OG 16/2022, având ca mod de calcul aplicarea unui procent de 0.1% din valoarea proprietății”.

„Acest tip de impozitare era în conformitate cu jalonul PNRR privind reformarea impozitării proprietății și era agreat cu Comisia Europeană. În acest sens, a fost adoptată și legea bugetului de stat pe anul 2023”

„Veniturile suplimentare estimate a se încasa pe baza acestei măsuri erau de circa 4 miliarde de lei pentru anul 2023”

„Din păcate, prin legea 370/2022, adoptată de Parlament pe 20 decembrie, după ce legea bugetului a fost promulgată, măsura privind noul mod de taxare a proprietății a fost prorogată până la 1 ianuarie 2025”, a declarat Adrian Câciu.

2022: Senatul a votat mărirea impozitelor

Al doilea moment se petrece în octombrie 2022, când OG 16 ajunge în Parlament și se decide modificarea ei. Amendamentul privind majorarea impozitului pe proprietate a fost susținut de PSD și PNL, dar și de ministerul de Finanțe, condus de Adrian Câciu de la PSD.

Printre semnatarii amendamentului care putea duce la creșterea impozitului pe proprietate cu 50% se numără Radu Oprea (PSD) actualul secretar general al Guvernului, dar și liberalii Ciprian Pandea și Nicolae Neagu, membri ai Comisiei de buget din Senat.

Cu 67 de voturi „pentru” și 37 voturi „împotrivă”, Senatul a adoptat amendamentul depus de senatori de la PSD și PNL pe 12 octombrie 2022.

Pandea: „Nu e normal să ai o casă de 500 de mp și să plătești 200 de lei impozit pe an”

Ciprian Pandea susține că a depus amendamentul pentru că exista o decizie în Coaliție, iar măsura trebuia susținută de PSD și PNL în Senat.

Ciprian Pandea. Inquam Photos / Octav Ganea

„Amendamentul a fost parte a unui acord în Coaliție, era susținut de ministerul de Finanțe. Ne-am asumat decizia Coaliției de la acel moment plecând și de la faptul că nu e normal să ai o casă de 500 de mp și să plătești 200 de lei impozit pe an, era unul dintre exemple, altele au fost penthouse de milioane și impozit extrem de mic. Acesta a fost motivul pentru care am depus amendamentul în Parlament, ca urmare a deciziei Coaliției de guvernare”, a declarat Pandea pentru HotNews.

Radu Oprea (PSD) susținea după votul din Senat, în octombrie 2022, că se va modifica grila de impozitare și că există o creștere a grilei cu până la 50%.

„Conform amendamentului votat în Comisia de buget, se modifică grila de impozitare, dar marja în care poţi stabili impozitele locale pe teren şi imobile rămânând aceeaşi: 0,08 – 0,2%. Există o creştere a acestei grile cu până la 50%, dar din deciziile consiliilor locale, situaţia în oricare dintre localităţile din România poate fi de la scăderea până la creşterea taxelor şi impozitelor. Poate rămâne şi la fel”, afirma Oprea, citat de Hotnews.

Revolta primarilor înainte de alegeri. Ciolacu și Ciucă schimbă planul

Pentru ca impozitul pe proprietate să se majoreze cu 50% de la 1 ianuarie 2023, votul final urma să fie dat în Camera Deputaților, condusă de Marcel Ciolacu în 2022. Fostul lider PSD se pregătea să devină premier de la jumătate anului 2023, în urma protocolului din Coaliției privind rocada premierilor.

Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu primarii în mai multe ședințe. Problema principală era, potrivit Europa Liberă, cine își asumă răspunderea pentru majorarea impozitelor pe proprietate: Guvernul, Parlamentul sau autoritățile locale?

Liderii PSD s-au întâlnit cu aleșii locali la Vila Lac pentru a dezbate situația. În cealaltă tabără, Nicolae Ciucă era presat de proprii aleși locali.

Marcel Ciolacu, în 2022: Haideți să nu facem un carcalete. Taxele locale nu ajută bugetul de stat

Marcel Ciolacu, fost președinte PSD, a dat semnalul că nu va susține varianta propusă de ministerul de Finanțe, OG16/2022, după întâlnirea cu primarii social-democrați.

„Haideți să nu facem un carcalete. Mărirea taxelor locale nu ajută bugetul de stat. Mărirea pe proprietăți, care ajută bugetele locale, a fost făcută prin Ordonanță de Urgență. Primarii au spus că nu se poate aplica grila notarială. Se caută altă formulă, care să fie corectă”, a declarat Marcel Ciolacu, președintele PSD, luni seara, 10 octombrie 2022, la finalul ședinței Consiliului Politic Național.

La două zile după această declarație, Senatul a votat amendamentul susținut de PSD, PNL și ministerul de Finanțe privind majorarea impozitului pe proprietate cu 50%. USR și AUR au votat împotriva amendamentului.

Motivul: „Presiunea pe banii românilor este mare din cauza inflației”

Situația se schimbă iar în luna noiembrie, când Coaliția decide să nu mai aprobe legea votată în Senat. Camera Deputaților elimină amendamentul votat în luna octombrie.

Alfred Simonis,fost lider de grup al PSD în Camera Deputaților, dezvăluia pentru Europa Liberă că în Coaliție s-a decis să nu se mai majoreze impozitele pe proprietate de la 1 ianuarie 2023.

„Presiunea pe banii românilor este mare din cauza inflației, creșterea prețului la energie și combustibil, iar o nouă presiune nu își are sensul. Se va elimina amendamentul de la Senat care crește impozitele de la 1 ianuarie 2023”, a spus Alfred Simonis, pentru Europa Liberă, în noiembrie 2022.

El preciza că impozitele pe proprietate se vor majora de la 1 ianuarie 2025, după anul electoral 2024.

Ciucă explică, Ciolacu tace

L-am întrebat pe fostul premier Nicolae Ciucă de ce s-a amânat majorarea impozitului pe proprietate de la 1 ianuarie 2023. O întrebare similară am adresat-o și lui Marcel Ciolacu, fost președinte PSD.

„Era perioada în care abia se ieșise din pandemie, războiul din Ucraina era în plină desfășurare, doar ce începuse, am considerat că nu este momentul pentru o astfel de măsură”, a declarat Nicolae Ciucă pentru HotNews.ro.

Fostul premier susține că nu s-a consultat cu primarii PNL pe acest subiect.

Pe 30 august 2022, premierul Nicolae Ciucă afirma însă, potrivit G4Media, că liderii Coaliției de guvernare discută amânarea noilor impozite locale pe clădiri.

Ciucă preciza, la Ovidiu, că propunerea a fost făcută de asociația primarilor de comune, dar și de cea de orașe și municipii. Asociația municipiilor era condusă în acel moment de Emil Boc, membru PNL.

„Nu mai țin minte toate amănuntele”, a adăugat Nicolae Ciucă pentru HotNews. Marcel Ciolacu nu a răspuns întrebărilor.

Câciu: Nu a fost singura măsură care a afectat bugetul de stat

Fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu spune că amânarea majorării impozitului pe proprietate nu a fost singura măsură care a avut un impact negativ asupra bugetului.

„Au mai existat prorogări și la microîntreprinderi și la alte impozite aferente unor venituri realizate de contribuabili. Per total, legea 370/2022 care aprobă OG16 a provocat un minus de venituri la buget de circa 8 miliarde de lei, minus de venituri care a avut ca efect un deficit mai mare decât cel asumat prin legea bugetului de stat”, a fost poziția lui Adrian Câciu pentru HotNews.ro.

Legea 370/2022 este cea care prorogă majorarea taxelor de proprietate până la 1 ianuarie 2025.

Potrivit acestuia, majorarea impozitelor pe proprietate se putea aplica de 1 ianuarie 2023 așa cum s-a aplicat de la 1 ianuarie 2026.

„Decizia de adoptare a legii 370/2022 a fost, din punctul meu de vedere, una strict politică, luată de coaliție de guvernare. Nu exista vreun impediment în aplicarea OG16, iar dacă ar fi fost vreunul de ordin tehnic acesta ar fi putut fi cuprins în ordonanța trenuleț care a stat la baza legii bugetului. Este la fel cum în prezent, decizia a fost una politică, a actualei coaliții”, a precizat Adrian Câciu, fost ministru de Finanțe pentru Hotnews.ro.

Câciu susține că a fost „supărat” că impozitul pe proprietate nu a fost majorat de la 1 ianuarie 2023, iar celelalte măsuri au fost prorogate.

Toma: Dacă guvernul Bolojan nu acționa, se aplica legea lui Câciu. Impozitul pe proprietate se poate majora din nou

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, susține că dacă guvernul Bolojan nu lua o decizie în privința impozitului pe proprietate, acesta urma să se majoreze conform Ordonanței lui Câciu din 2022.

Constantin Toma, primarul din Buzău, Foto: Agerpres

Potrivit acestuia, s-ar putea ajunge la o nouă majorare a impozitului pe proprietate, dacă impozitarea se va face la valoare de piață.

„Înțeleg că există deja simulări și este posibil ca de la 1 ianuarie 2027 sau mai târziu să se ajungă la această situație. Majorarea s-ar aplica pentru activele cu valoare mare. Una e să ai o vilă de câteva milioane în centrul Capitalei și alta e să ai o bojdeucă în marginea Bucureștiului”, a declarat Constantin Toma pentru HotNews.ro.

Metafora primarului: „Bolojan poate să fie împușcat acum, dar e împușcat de pomană”

Edilul susține că majorarea impozitelor pe proprietate trebuia aplicată de 1 ianuarie 2023 pentru ca deficitul să nu crească.

„Bolojan poate să fie împușcat acum, dar e împușcat de pomană. El a fost obligat să facă acest lucru, era jalon în PNRR și acel deficit de 9.4% din PIB. Deficitul a făcut să ne treacă glonțul pe la tâmplă că ajungeam în încetare de plăți și asta e definiția falimentului, FMI ar fi înlocuit ministerul de Finanțe. Din păcate, o spun cu părere de rău pentru Marcel, nu a avut viziunea să anticipeze și momentele grele. Ciolacu nu asculta de mine, era o echipă de conducere, aveau tot felul de consilieri care i-au dat sfaturile proaste”, este concluzia primarului municipiului Buzău.

El atrage atenția că deși impozitele pe proprietate au crescut există riscul ca oamenii să nu le plătească.

Ilie Bolojan: Nu ne putem împrumuta să transferăm bani către autoritățile locale

Premierul Ilie Bolojan a precizat că măsura majorării impozitelor pe proprietate a fost luată din cauza deficitului excesiv.

„Dat fiind deficitele pe care le are România, noi nu mai putem să transferăm către autorităţile locale sumele pe care le-am transferat în aceşti ani, pentru că aceşti bani nu îi mai avem. Împrumutam şi plăteam nişte dobânzi enorme, care ne-au dus în situaţia în care suntem”, a declarat premierul la Digi24.

