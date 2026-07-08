Admitere liceu 2026. Când se completează fișele cu opțiuni și când are loc repartizarea computerizată 

Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate miercuri. În 9 iulie, va fi publicată ierarhia la nivel județean și pentru București a absolvenților clasei a VIII-a, realizată în funcție de media de admitere. Este unul dintre cele mai importante repere pentru completarea opțiunilor din fișa de înscriere pentru admiterea la liceu 2026.

Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026, după soluționarea contestațiilor, au fost publicate astăzi.

Calendar admitere la liceu 2026

8 iulie: Anunțarea rezultatelor la Evaluarea Națională 2026, după soluționarea contestațiilor.

9 iulie: Va fi publicată ierarhia la nivel județean și pentru București a absolvenților clasei a VIII-a, realizată în funcție de media de admitere.

13-20 iulie: Absolvenții clasei a VIII-a, împreună cu părinții și diriginții, completează opțiunile din fișele de înscriere pentru admiterea la liceu. În același interval sunt introduse și verificate datele în aplicația informatică utilizată pentru repartizarea computerizată.

22 iulie: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat, iar rezultatele vor fi afișate în aceeași zi.

23-28 iulie: Candidații declarați admiși trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați.

29-31 iulie: Comisiile județene și Comisia de admitere a municipiului București soluționează situațiile speciale apărute după repartizarea computerizată.

Cum funcționează repartizarea computerizată pentru admitere liceu 2026

Repartizarea computerizată se realizează la nivel național și ia în considerare:

Media de admitere

Opțiunile completate în fișa unică

Numărul de locuri disponibile la licee

Admitere liceu 2026. Criterii de departajare a elevilor cu aceeași medie

Dacă doi candidați obțin aceeași medie de admitere, aceștia vor fi departajați pe baza următoarelor criterii, în această ordine:

media generală de absolvire a claselor V-VIII, nota obținută la proba de Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale, nota obținută la proba de Matematică, nota obținută la proba de limbă maternă (acolo unde este cazul).

În cazul în care la o unitate de învăţământ pe ultimul loc există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate şcolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.

Admitere liceu 2026. Ce trebuie să știe elevii și părinții despre completarea opțiunilor pentru liceu

Recomandările Ministerului Educației, pentru elevi și părinți, înainte de completarea opțiunilor pentru admiterea la liceu: