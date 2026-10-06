Adobe numește doi vicepreședinți în România. Cel mai mare centru de inginerie al companiei din Europa este la București

Adobe a numit recent doi vicepreședinți în România, amândoi crescuți în organizația de aici. Paul Chiriță preia rolul de Vicepreședinte în divizia Creativity & Productivity, iar Dragoș Georgiță devine VP of Engineering în zona de Customer Experience.

Divizia lui Paul Chiriță include Firefly, Express și Stock, produsele din care Adobe își construiește partea creativă: Firefly generează imagini și elemente de design pornind de la o descriere scrisă în cuvinte obișnuite, iar Express face design la îndemâna oricui, de la o postare pe rețele până la un afiș.

Echipele conduse de Dragoș Georgiță lucrează la Adobe Experience Platform, partea nevăzută a portofoliului: sistemele pe care marile companii își țin datele despre clienți și pe baza cărora decid, în fracțiuni de secundă, ce conținut să le arate.

Numirile vin după aproape două decenii în care organizația din România a crescut constant.

De la 35 de oameni la cel mai mare centru de inginerie al Adobe din Europa

Dragoș Georgiță a intrat în Adobe în 2006, prin achiziția InterAKT. Echipa avea atunci în jur de 35 de oameni, foarte tineri, cu energie și spirit antreprenorial.

Astăzi, Adobe România are peste 1.400 de angajați și este cel mai mare centru de inginerie al companiei din Europa. Creșterea numerică e partea ușor de povestit. Georgiță insistă însă pe maturitate: organizația a trecut de la a executa proiecte la a defini strategii, tehnice și de produs, și la a influența direcția la nivel global. Echipele de aici acoperă acum o întreagă regiune, Europa și Orientul Mijlociu, în relația cu clienții enterprise.

Întrebat când a simțit că organizația din România a ajuns la maturitate, Georgiță descrie un prag de încredere venit dinspre sediul central. Decizia de a muta în România un produs întreg, cu tot cu cercetare-dezvoltare, care aducea sute de mii de dolari anual, a fost votul care arată că ai ieșit din adolescență și ai intrat în liga mare. Al doilea semnal din aceeași categorie a venit odată cu produse construite de la zero în echipa din România, care ajung apoi să deservească toate piețele.

Paul Chiriță descrie aceeași realitate din alt unghi. Motivul principal pentru care a rămas atâția ani în Adobe este cvasiindependența echipelor de aici. Produsele la care lucrează sunt creionate de la București, iar oamenii de aici răspund pentru felul în care acestea performează în piață.

Ce se construiește efectiv aici

Chiriță e specific când e întrebat cât din munca de AI se întâmplă în România. Firefly și Express sunt produsele vârf de lance ale business unit-ului său, iar munca e distribuită aproximativ egal între Statele Unite, România și India, fiecare grup având zone distincte de produs. În România, responsabilitatea acoperă dezvoltarea, dar și Product Management, Project Management și Design.

La București au fost construite funcționalitățile de creare de designuri din Express și modelul generativ din Firefly pe care acestea se bazează, precum și capabilitățile de prezentări și de print fizic. La noua generație a Firefly.Adobe.com contribuie echipe locale precum Firefly Boards și Adobe Stock. Organizația lui Paul Chiriță numără peste 250 de oameni. Business unit-ul are birouri și în Franța, Germania și Marea Britanie, însă România este de departe cel mai mare centru.

În zona Experience Platform, dificultatea e de altă natură. Georgiță descrie problema centrală a echipelor lui: petabytes de date trec zilnic prin sisteme și trebuie transformate în decizii utile, luate în milisecunde, la sute de mii de cereri pe secundă venite din aplicațiile clienților. Sunt aceleași sisteme pe care se bazează clienții media pentru evenimente precum Super Bowl, cu zeci de milioane de utilizatori simultani. Peste scara asta, echipele au obținut creșteri de performanță de zece ori, menținând costurile constante. Este genul de inovație greu de făcut în altă parte, spune el, fără contextul sistemelor la care se lucrează în Adobe.

Ce se schimbă odată cu noul rol

Pentru Chiriță, schimbările sunt mai degrabă de anvergură, pentru că îndeplinea deja multe dintre atribuțiile unui VP. A crescut componenta regională, la nivel EMEA, atât pe produse, cât și pe clienții enterprise.

Pentru Georgiță, diferența e de perspectivă. Petrece mai mult timp gândindu-se la transformările din lumea clienților și la felul în care Adobe își anticipează și își ajustează liniile de produs, și la fel de mult timp pregătind liderii din organizație pentru aceste transformări. Ziua lui obișnuită înseamnă mai puține detalii tehnice și mai multă aliniere de oameni și priorități: statusuri de produs, întâlniri cu clienți din regiune, dezvoltarea liderilor și alinierea cu executivii seniori din Statele Unite pe strategia globală. Rolul lui, așa cum îl descrie, este să se asigure că echipele au contextul, autonomia și resursele potrivite.

Amândoi conduc echipe care folosesc deja AI în propria muncă, pentru a genera cod, dar și pentru a-l verifica, testa și pune în producție. În ultimele 14-18 luni, compania a schimbat de două ori modelul principal folosit la generarea de cod, pentru că la fiecare șase-opt luni altul devenea cel mai bun din piață.

Întrebați cum arată Adobe România peste cinci ani, cei doi răspund complementar. Georgiță o vede ca pe unul dintre cele mai importante centre globale ale companiei pentru AI, platforme cloud și experiențe digitale, un hub de inginerie pentru Europa și Orientul Mijlociu. Chiriță spune că România are toate ingredientele pentru a fi un jucător de top în AI, în primul rând oameni foarte bine pregătiți, și că numărul angajaților cu master sau doctorat în domeniu a crescut constant și foarte probabil va continua să crească.

Sfatul pe care Georgiță îl dă inginerilor tineri sună, în context, ca o descriere a propriei organizații: rămâi curios, construiește expertiză profundă, învață să comunici clar, caută responsabilități înainte să primești autoritate și nu ocoli problemele dificile. „Leadershipul nu începe când primești un titlu. Începe când oamenii aleg să te urmeze pentru ceea ce știi să rezolvi.”

Articol susținut de Adobe