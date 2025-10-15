Adopția pisicilor negre, interzisă într-un oraș din Spania. Motivul din spatele interdicției

Un oraş din Catalonia, Terrassa, a anunţat o interdicţie temporară privind adopţia pisicilor negre înainte de Halloween, în încercarea de a preveni potenţiale ritualuri sordide în timpul acestei sărbători, marcată la 31 octombrie, transmite miercuri AFP, preluată de Agerpres.

Toate cererile de adopţie a pisicilor negre, considerate aducătoare de ghinion în cultura populară, vor fi respinse până la 10 noiembrie pentru evitarea „potenţialelor riscuri (…) legate de superstiţii, ritualuri” sau alte acţiuni „iresponsabile”, potrivit unui comunicat al Serviciului pentru protecţia animalelor din Terrassa.

Autorităţile din acest oraş cu peste 200.000 de locuitori, situat la nord-vest de Barcelona, au explicat la 6 octombrie că au luat această decizie „în contextul apropierii perioadei de Halloween şi în conformitate cu principiile de precauţie aplicate de diverse asociaţii pentru protecţia animalelor”.

Potrivit lui Noel Duque, consilierul municipal responsabil cu bunăstarea animalelor, citat de media locale, numărul cererilor de adopţie a pisicilor negre creşte, în general, în fiecare an în Terrassa, pe măsură ce se apropie Halloweenul, „ca parte a ritualurilor” sau pentru a servi drept „decor” în timpul sărbătorilor.

Autorităţile locale „nu pot închide ochii” la această problemă gravă, a argumentat Duque, care apare cu o pisică roşcată în fotografia sa de profil de Facebook.

În Spania, organizaţiile pentru protecţia animalelor avertizează în mod regulat că pisicile pot fi rănite, ucise sau folosite pe post de accesorii în perioada sărbătorii de Halloween.

Se pot face unele excepţii de la această regulă temporară, potrivit serviciului pentru protecţia animalelor din Terrassa, după ce solicitările sunt „justificate şi evaluate în mod corespunzător”, în special dacă „siguranţa pisicii este pe deplin garantată”.

Procesul normal de adopţie şi plasament al pisicilor negre urmează să fie reluat în noiembrie, după Halloween, a declarat sursa, fără a exclude o interdicţie similară în viitor. În oraş trăiesc aproape 10.000 de pisici, potrivit autorităţilor municipale.