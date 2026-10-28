Adresa adăpostului pentru victimele violenței domestice din Bistrița, deconspirată de autorități

Adresa adăpostului public pentru victimele violenţei domestice din municipiul Bistriţa a fost deconspirată chiar de către autorităţi, cu ocazia supunerii atenţiei Consiliului Local a unui proiect privind aprobarea cheltuielilor, acordului de parteneriat, documentaţiei tehnice minime şi indicatorilor tehnico-economici pentru programul „Venus II – Aequilibrium – Măsuri de sprijin integrate pentru victimele violenţei domestice”, informează Agerpres.

Documentaţia aferentă acestui proiect de hotărâre a fost publicată pe site-ul Primăriei Bistriţa şi a inclus date de identificare a imobilului. Informaţiile legate de adresa adăpostului au fost preluate şi de presa locală.

După ce şi-au dat seama că au făcut publică adresa adăpostului, cei de la Primăria Bistriţa au retras documentele din Anexa 2 şi au menţionat pe site că aceasta conţine date cu caracter confidenţial.

De asemenea, jurnaliştii care au scris despre subiect înainte de şedinţa ordinară au fost rugaţi să elimine din text datele de identificare.

Potrivit Legii 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, articolul 19, alineat 4, „locaţia adăposturilor este secretă publicului larg”.

Problema deconspirării adresei adăpostului a fost discutată şi în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Bistriţa, de miercuri.

„Informez Consiliul Local că, dintr-o eroare, colegii au afişat proiectul care conţinea o Anexă 2, care conţinea datele de identificare ale acestui imobil, însă hotărârea, după adoptare, va conţine un asterix şi vom face precizarea că Anexa 2 poate fi consultată la dosarul de şedinţă, respectiv la Direcţia de Asistenţa Socială”, a afirmat secretarul Primăriei Bistriţa, Floare Gaftone.