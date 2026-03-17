Adrian Câciu i-a cerut scuze senatoarei PNL după ieșirea nervoasă: „Regret. A fost un derapaj”

Adrian Câciu, la dezbaterile asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2026, la Parlament, 17 martie 2026. FOTO: Inquam Photos / George Călin

Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat că regretă ieșirea pe care a avut-o într-un schimb de replici cu senatoarea PNL Gabriela Horga în timpul dezbaterilor de marți din comisiile reunite de buget-finanțe pe tema bugetului de stat pentru 2026.

Social-democratul i-a cerut scuze liberalei.

„O să profit de acest moment pentru a-mi cere scuze față de colega mea, doamna Gabriela Horga, pentru ieșirea de mai devreme, din timpul zilei. Vreau să vă spun că regret și nu este ceea ce mă caracterizează. A fost un derapaj venit în urma acelor acuzații că suntem mincinoși și iresponsabili. Dar chiar și așa nu trebuia să am această atitudine”, a declarat Adrian Câciu, citat de Agerpres.

Ieșire nervoasă a fostului ministru PSD

Marți, în timpul dezbaterilor din comisia de buget-finanțe, Adrian Câciu a început să strige și a apucat-o de braț pe senatoarea PNL Gabriela Horga, cu care avea un schimb de replici pe tema datoriilor pe care le au companiile din subordinea Ministerului Transporturilor.

Câciu, vicepreședinte al comisiei, vorbea despre cotele din arierate, care fuseseră indicate de PSD drept o sursă suplimentară de venituri. Horga, președintă a comisiei, l-a acuzat că minte când spune că un pachet de măsuri poate fi finanțat astfel, „cum ați făcut în nenumărate rânduri atunci când vorbim despre buget”.

La un moment dat, deputatul social-democrat și-a pierdut cumpătul.

„Am pus o întrebare, vreau un răspuns! Vreau un răspuns!”, a strigat Adrian Câciu la președinta liberală a comisiei, apucând-o de braț.

Liberalii au cerut sancționarea lui Câciu

După momentul din comisie, PNL a transmis un comunicat în care a solicitat PSD și conducerii Camerei Deputaților „să se delimiteze și să sancționeze comportamentul agresiv repetat al deputatului PSD, Adrian Câciu”. Liberalii au spus că vor sesiza și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

„Partidul Național Liberal condamnă ferm gestul violent al deputatului PSD Adrian Câciu, manifestat în cursul ședinței de astăzi a Comisiei de Buget-Finanțe, față de senatoarea PNL Gabriela Horga”, au scris liberalii într-o postare pe Facebook.

PNL l-a acuzat pe Adrian Câciu că „recidivează în atitudinea misogină și, recent, chiar xenofobă”.

„Un asemenea comportament este inacceptabil oriunde, nu doar într-un for legislativ al unui stat democratic”, au mai scris liberalii.

PNL a amintit și de incidentul de săptămâna trecută, din timpul audierilor din Comisia pentru politică externă din Camera Deputaților, când Adrian Câciu i-a spus președintelui de ședință, deputatul Hajdu Gabor, că „este de la UDMR” și „tu nu înțelegi ce înseamnă să fii român”. Contactat de HotNews, Câciu a spus că regretă derapajul și că a avut ulterior o discuție cu colegul său de la UDMR.