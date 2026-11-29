Adrian Mutu se numără printre primii concurenți confirmați pentru noul sezon al emisiunii Survivor de de la Antena 1.

Fostul fotbalist a declarat că a acceptat să participe la Survivor pentru a-și testa limitele, considerând că este cel mai dur format de emisiune de la noi, conform Pagina de Media.

„Toată viaţa am căutat performanţa şi provocările care să mă scoată din zona de confort. Niciodată nu am acceptat proiecte care păreau uşoare, aşa că atunci când am primit propunerea pentru Survivor, nu am stat pe gânduri”, a declarat Adrian Mutu.

Pe lângă Mutu, postul tv a anunțat că va intra în competiție, în echipa Faimoşilor, și Bella Santiago.

„Anul trecut, am trăit show-ul de acasă – cu emoţii, fericire, lacrimi şi momente în care mi-aş fi dorit să fiu eu pe traseu şi să simt ce înseamnă această competiţie!”, a spus artista.

Al treilea nume anunţat că va merge în Republica Dominicană.este Chef Samuel.

„Anul 2027 vine cu cea mai mare provocare a vieţii mele – o să las în urmă zona de confort, bucătăria care-mi aduce atât de multe satisfacţii şi emisiunile în care mă simt confortabil şi să plec spre Republica Dominicană, spre jungla care mă aşteaptă cu noi surprize”, a declarat el.

Show-ul nu are încă o dată de lansarea a noului sezon. Antena 1 va anunța în viitor și numele altor persoane care vor participa la Survivor 2027.