„Aduceți înapoi spânzurătoarea!”. Politicienii din SUA dezbat cum să fie executată Christa Pike, după tentativa eșuată cu injecția letală. Ce urmează

Soarta deținutei, care de 30 de ani își așteaptă execuția pentru uciderea lui Colleen Slemmer, se află acum într-o zonă gri.

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Execuția eșuată a deținutei din Tennessee condamnată la moarte, Christa Pike, a bulversat sistemul de justiție penală din Tennessee, iar oficialii locali discută acum despre noi metode de execuție, ca alternativă la injecția letală.

Rămâne neclar ce metodă de execuție va fi preferată și mai ales ce se va întâmpla cu Pike, care între timp s-a trezit pe patul de spital.

După ce autoritățile i-au administrat două doze teoretic letale de pentobarbital pe 30 septembrie, Pike a supraviețuit și a fost transportată la un spital din apropiere, unde a fost intubată. Șase zile mai târziu, avocații ei au anunțat că era „conștientă și vorbea”.

Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a dispus o anchetă independentă pentru a stabili ce a mers prost la Penitenciarul de maximă siguranță Riverbend din Nashville și a suspendat toate execuțiile până la sfârșitul anului.

Soarta lui Pike, care de 30 de ani se află în așteptarea execuției pentru uciderea fostei sale colege, Colleen Slemmer, se află acum într-o zonă gri, scrie BBC.

O altă injecție letală?

Doctorul Joel Zivot, un anestezist angajat de avocații care o apără pe Pike, bănuiește că substanța chimică letală s-a răspândit sub pielea ei în loc să ajungă în fluxul sanguin și, din cauza dozei mari, ar putea dura zile sau chiar săptămâni până când se va contura o imagine clară a stării ei de sănătate.

În cadrul unei audieri de miercuri, un avocat al statului Tennessee a declarat că decizia privind stabilirea unei noi date de execuție revine Curții Supreme a statului.

Avocații lui Pike încearcă acum să obțină comutarea pedepsei cu moartea în închisoare pe viață fără drept de eliberare condiționată. Guvernatorul statului, care are puterea de a o grația pe Pike sau de a-i comuta pedeapsa, nu a indicat ce măsuri va lua statul.

Departamentul de Corecție din Tennessee ar putea încerca din nou să o execute pe Pike prin injecție letală, dar statul s-ar confrunta foarte probabil cu contestații juridice bazate pe protecțiile constituționale împotriva pedepselor crude.

Avocatul apărării Stephen Ross Johnson, din Tennessee, a observat că statul a eșuat în două execuții într-un singur an, ceea ce ar putea oferi avocaților temeiuri solide pentru a contesta în mod general constituționalitatea protocolului statului privind injecția letală, scrie BBC.

O altă metodă de execuție

Totuși, Johnson, președintele ales al Asociației Naționale a Avocaților de Apărare Penală, consideră că statul ar putea încerca o execuție printr-o altă metodă.

Acest lucru ar necesita „proceduri juridice suplimentare”, inclusiv aprobarea din partea biroului guvernatorului și, eventual, a legislativului statal.

De la supraviețuirea lui Pike, liderii politici republicani din Tennessee au cerut ca pedeapsa cu moartea să fie pusă în aplicare prin alte mijloace.

Senatoarea Marsha Blackburn, candidata republicană la funcția de guvernator în alegerile de luna viitoare, a declarat: „Reintroduceți scaunul electric.”

Congresmanul Tim Burchett a postat pe rețelele sociale că a depus deja un proiect de lege pentru „reintroducerea spânzurării”.

Tennessee ar putea avea dreptul să folosească scaunul electric, deoarece Pike a comis crima în 1995, înainte ca statul să-și modifice legile privind execuțiile.

Ea ar trebui însă să renunțe în scris la dreptul său la injecția letală, ceea ce înseamnă că ar trebui să fie decizia ei, a spus Chris Slobogin, profesor de drept la Universitatea Vanderbilt, citat de BBC.

Democrații locali se opun pedepsei cu moartea

Reprezentanta Gloria Johnson, democrată din Knoxville, a subliniat că se opune pedepsei cu moartea. Johnson a afirmat că execuția eșuată îi întărește apelul, potrivit canalului local WVLT.

„Mă face să vreau să mă asigur că vom depune eforturi în acest an nu doar pentru a o suspenda până în 2026, ci pentru a elimina definitiv pedeapsa cu moartea”, a spus Johnson.

Johnson a afirmat că nu contestă gravitatea crimei comise de Pike, dar consideră că o pedeapsă alternativă este suficientă.

„Nu neg că a comis o crimă atroce și că trebuie să existe consecințe pentru acea crimă”, a spus Johnson.

„Dar închisoarea pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate este suficientă. Ea nu va mai putea face rău nimănui niciodată și nu se va mai putea întoarce niciodată în societatea noastră.”

Republicanii spun că atenția trebuie să se concentreze pe victime

Republicanul Burchett a spus și el că a fost tulburat de felul în care a decurs execuția eșuată. El a afirmat că susține suspendarea execuțiilor.

Burchett a spus însă că susține în continuare pedeapsa capitală în anumite cazuri, inclusiv în cazul violului sau uciderii unui copil, și a adăugat că nu crede că acest lucru ar trebui să fie subiect de dezbatere.

Burchett a solicitat Legislativului din Tennessee să modifice legea pentru a permite reintroducerea plutonulul de execuție.

„Este o metodă eficientă 100% și pur și simplu nu văd nicio problemă în asta. Fie asta, fie spânzurarea”, a spus Burchett.

Burchett a mai spus că, în opinia sa, discuția ar trebui să se concentreze în continuare asupra victimelor infracțiunilor și a familiilor acestora, scrie Fox Nashville.

Un juriu a condamnat-o pe Pike în 1996 pentru uciderea, în 1995, a lui Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani.

Pike, care avea 18 ani la momentul comiterii crimei, a ajutat la ademenirea lui Slemmer într-o zonă izolată din apropierea Universității din Tennessee, în Knoxville.

Procurorii au afirmat că Pike, cuprinsă de o furie provocată de gelozie, a lovit-o pe Slemmer cu o bucată mare de asfalt și a înjunghiat-o mortal, crezând că aceasta încerca să aibă o relație cu iubitul ei, Tadaryl Shipp.

Comutarea pedepsei

O variantă posibilă este și comutarea pedepsei cu moartea.

Statul Tennessee făcuse deja o pauză îndelungată în ceea ce privește aplicarea pedepsei capitale.

După Pike, o singură persoană urma să fie executată în acest stat în 2026, însă guvernatorul a amânat și această execuție. Anterior, în luna mai, o altă execuție a fost suspendată cu un an, după ce autoritățile statale nu au reușit să găsească o venă pentru administrarea injecției letale.

Aceasta înseamnă că probabil va dura ceva timp până la o nouă decizie în cazul lui Pike.

„Va exista cel puțin o întârziere semnificativă în timp ce această problemă este analizată de stat”, a declarat avocatul apărării, Johnson, citat de BBC, adăugând că va trebui analizată și starea de sănătate a lui Pike.

Slobogin, profesorul de drept, a sugerat că guvernatorul va comuta pedeapsa cu moartea, mai ales dacă în cadrul anchetei pe care a dispus-o se vor descoperi greșeli comise de oficialii statului.

„Dacă ancheta, în orice mod, formă sau manieră, sugerează că protocolul nu a fost respectat sau că este greu de pus în aplicare, aceasta ar putea fi soluția cea mai ușoară pentru el, având în vedere complicațiile legate de execuție și toată publicitatea negativă”, a spus profesorul citat de BBC.