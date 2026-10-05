Execuția eșuată din SUA: ultimele informații despre starea condamnatei Christa Pike, care a supraviețuit la două injecții letale

Christa Pike, femeia condamnată la moarte în Tennessee, rămâne în stare critică la spital, iar prognosticul său este în continuare incert, în urma execuției eșuate, a declarat duminică avocatul acesteia, citat de BBC.

Medicii încă încearcă să elimine din organismul ei cele două doze de pentobarbital, a declarat într-un interviu acordat CNN avocatul lui Pike, Stephen Ferrell.

Pike, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată la moarte după ce a fost găsită vinovată pentru o crimă comisă în 1995.

Miercuri, i s-au injectat două doze letale de pentobarbital, dar a rămas în viață și a fost transferată la un spital din Nashville, Tennessee.

„Se află încă în spital, conectată la un ventilator, în stare critică. Nu cunoaștem încă prognosticul și s-ar putea să nu-l aflăm decât peste câteva zile”, a declarat avocatul ei.

El nu a fost să o vadă. „Ea este sub pază. Nu sunt sigur cine ar fi putut să o vadă”, a continuat avocatul.

Autoritățile americane nu au precizat încă dacă vor încerca din nou să o execute pe Pike. De asemenea, nu au oferit nicio explicație cu privire la ce anume a mers prost. Totuși, guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a suspendat toate execuțiile pentru restul anului, iar șeful sistemului penitenciar din stat a anunțat că va demisiona sâmbătă.

„Dacă își revine – și s-ar putea să nu se refacă complet – ar putea apărea probleme legate de capacitatea ei de a lua decizii. Adică, pur și simplu nu știm nimic despre toate acestea”, a spus Ferrell.

„Până în prezent, biroul procurorului general din Tennessee nu ne-a oferit niciun indiciu cu privire la intențiile lor”, a mai spus avocatul.

El a făcut apel la guvernator să-i comute pedeapsa cu moartea în închisoare pe viață „cel puțin”.

„A îndurat o încercare chinuitoare de execuție. A petrecut peste 30 de ani în închisoare, cea mai mare parte a acestora în izolare”, a mai spus Ferrell.