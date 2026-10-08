Christa Pike este „furioasă și confuză” după execuția eșuată. Care au fost primele ei cuvinte

Un avocat al Christei Pike spune că aceasta s-a trezit în spital „furioasă și confuză” după ce a supraviețuit unei tentative de execuție eșuate săptămâna trecută, potrivit BBC

Primele ei cuvinte au fost să întrebe „Unde sunt?” și „Tu cine ești?”, a spus avocatul ei, Randy Spivey, în timpul unei conferințe de presă.

Pike, care a fost condamnată la moarte după ce a ucis-o pe Colleen Slemmer împreună cu iubitul ei de atunci în 1995, a supraviețuit la două injecții letale pe 30 septembrie în Tennessee.

Experții și echipa sa juridică spun că recuperarea ei este fără precedent și că nicio altă deținută americană nu a supraviețuit unei injecții letale.

O instanță judecătorească a ordonat miercuri statului Tennessee să păstreze toate probele legate de execuția eșuată.

Pike, în vârstă de 50 de ani, continuă să primească îngrijiri medicale critice și este imobilizată de mâini și picioare în patul de spital, au declarat avocații ei la conferința de presă de după audierea în instanță de miercuri.

Spivey a spus că echipa ei juridică a crezut zile întregi că este în moarte cerebrală și se aștepta ca sistemul care o menținea în viață să fie deconectat în orice moment.

Totuși, într-un mod „șocant pentru toată lumea”, ea a început să vorbească, amintindu-și doar detalii limitate despre tentativa de execuție.

Pike, a spus el, ajutase echipa de execuție să-i găsească o venă în braț și a fost amabilă și politicoasă în timp ce i se injecta toxina.

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Apoi s-a trezit într-un spital cu un tub în gât și cu oameni pe care nu îi cunoștea. Ambele brațe ale ei, a spus el, sunt acum „extrem de umflate”.

„Nu știm ce impact va avea toate acestea asupra sănătății sale mintale”, a spus Spivey, menționând cum a rămas „furioasă și confuză” după această încercare.

El a adăugat că ea are și un cheag de sânge într-unul dintre brațe, pneumonie și dificultăți la înghițire.

După ce a devenit clar că Pike nu va muri, în urma a două runde de injecții cu pentobarbital, a fost dusă la spital, unde a rămas inconștientă zile întregi, în timp ce personalul medical i-a curățat corpul de substanța chimică injectată.

Miercuri, avocații au apărut în fața unui judecător pentru o audiere de urgență, unde echipa sa a solicitat ca toate probele de la execuția eșuată să fie păstrate.

Aceste dovezi ar putea pune bazele unui viitor proces împotriva statului.

Luke Ihnen, unul dintre avocații lui Pike, a început prin a descrie „obstacolele” care au îngreunat comunicarea cu clientul său.

„Până ieri, clientul nostru era inconștient și incapabil să comunice. Acum vorbește, dar cu dificultate”, i-a spus el judecătorului.

Judecătorul Myles a ordonat că „orice se afla în încăperea în care a avut loc execuția trebuie păstrat și întreținut”, inclusiv seringile și deșeurile, cum ar fi ambalajele, inserțiile și etichetele.

Judecătorul a cerut, de asemenea, documente privind starea psihologică a lui Pike înainte, în timpul și după tentativa de execuție din 30 septembrie.

Judecătorul a fost de acord când un avocat al statului a numit situația „neobișnuită”

Ea a sfătuit statul să acorde „o atenție deosebită” pentru a nu pierde sau șterge accidental nicio informație care ar putea fi relevantă pentru caz.

Întrebat de judecător dacă statul intenționează să reprogrameze execuția lui Pike, Ayers a spus că nu știe.

Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a ordonat o suspendare a tuturor execuțiilor din stat pentru restul anului și a declarat că dorește răspunsuri despre ce a mers prost. Șeful închisorilor de stat a demisionat după execuția eșuată.

Ihnen i-a cerut judecătorului să-i permită lui Pike acces la un telefon pentru a-și putea suna avocații, iar aceștia să aibă „acces liber continuu la dna Pike”. El a spus că au fost ținuți în așteptare mai bine de două ore în timpul unei recente încercări de a o vizita la spital.

Ihnen a adăugat că oficialii închisorii din Tennessee o țin „legată” de patul de spital, în ciuda solicitărilor personalului medical de a-i fi scoase cătușele.

Avocatul ei a solicitat, de asemenea, ca Departamentul de Corecție din Tennessee să fie obligat să își anunțe echipa cu 48 de ore înainte ca ea să fie transferată în altă parte.

Pike avea 18 ani când ea și iubitul ei de atunci, Tadaryl Shipp, l-au bătut, torturat și ucis pe Slemmer, în vârstă de 19 ani, pe care îl cunoscuseră într-o tabără de pregătire profesională pentru adolescenți cu probleme.

Shipp avea 17 ani la acea vreme și a fost scutit de pedeapsa cu moartea pentru rolul său în atac, deoarece nu era încă major la momentul respectiv. El rămâne în închisoare.