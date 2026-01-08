Cât a costat zborul lui Nicușor Dan la Paris cu avionul Spartan. Ministrul Apărării: „Pe regimul fostei Administrații, a fost de șase ori mai scump” / Diferențe de peste 100.000 de euro

Sus: Avionul Spartan C-27J cu care a zburat Nicușor Dan. Jos: avionul Gulfstream G550 cu care a zburat Klaus Iohannis. Surse foto: Dreamstime. Inquam Photos, BoardingPass. Colaj: Ion Mateș / Hotnews

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat joi că un zbor la Paris efectuat de președintele Nicușor Dan cu avionul militar Spartan a costat, cu tot cu costurile de mentenanță sau uleiuri, aproximativ 30.000 de euro. El a făcut o comparație cu zborurile „fostei Administrații Prezidențiale”, adică a lui Klaus Iohannis.

„Am verificat la costuri”, a spus ministrul Apărării, Radu Miruță, într-o conferință de presă, în care a vorbit despre aeronava cu care a călătorit președintele Nicușor Dan la Paris.

„Există două componente. Directe: pentru zborul la Paris de acum 3-4 săptămâni au fost de 6.720 de euro. Asta înseamnă combustibil, taxe de aeroport, diurna piloților. Și costuri indirecte: costuri de mentenanță, uleiuri. Aceste costuri sunt de 2.650 de euro ora de zbor”, a explicat ministrul.

El a spus apoi exact cât a costat penultimul zbor al președintelui la Paris: 30.000 de euro. S-a referit la vizita efectuată de Nicușor Dan pe 8 decembrie, când s-a întâlnit cu președintele francez Emmanuel Macron.

„Pe regimul fostei Administrații Prezidențiale un zbor tot până la Paris a fost de șase ori mai scump”, a mai adăugat Miruță.

Zborurile lui Iohannis la Paris, cu mai bine de 100.000 de euro mai scumpe

Datele furnizate de Administrația Prezidențială, în timpul mandatului președintelui interimar Ilie Bolojan, arată că două zboruri efectuate de fostul șef de stat Klaus Iohannis la Paris au costat de 4,6, respectiv de 5,8 ori mai mult.

Acum un an și 4 luni, când Klaus Iohannis a zburat la Paris între 3 și 6 octombrie 2024 cu un avion privat închiriat, cursa a costat 138.595 euro, adică 705.400 de lei.

Cu trei luni înainte, Iohannis a mai avut o deplasare, pentru Ceremonia de Deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris. Acel zbor a costat 896.500 de lei, adică 176.142 de euro.